Massa, sobre el debate IVE: "Tengo la responsabilidad de cuidar que cada diputado decida libremente según su convicción"

"Casi la mitad de las leyes salieron por consenso" este año, destacó el titular del cuerpo, quien sostuvo, parafraseando a Juan Domingo Perón, que debe procurarse un país en el que "para un argentino no hay nada mejor que otro argentino".

Además, informó que ambos proyectos - l de aborto legal como el Plan de los 1000 días que busca asegurar la protección de la mujer embarazada y sus hijos hasta loa tres años- se tratarán en conjunto. Cada legislador tendrá 7 minutos para fijar su posición.

"Con templanza, seguridad y responsabilidad mañana trataremos dos leyes trascendentes que cruzan de manera horizontal" a la sociedad. Hay que dar un mensaje claro con el tratamiento conjunto para seguir demoliendo la grieta; mostrar la madurez de que el Parlamento puede tratar temas de consenso casi unánime en un caso y otro en el que hay opiniones tan diversas", planteó.

Massa insistió en que se debe "garantizar el respeto en el debate, que no haya descalificaciones, que no haya diputados calificados de 'asesinos' ni diputados calificados de 'antiderechos'. No es una guerra, hay que resolver de manera responsable temas que nos cruzan como sociedad", sentenció.

También abogó por que los legisladores "puedan votar sin presiones" y que "cada uno vote de acuerdo a su propia convicción o a su mandato popular".

Sobre el mensaje de la Iglesia católica contrario a la ley de aborto legal y voluntario, Massa dijo que él pertenece a ese credo pero insistió en que los diputados deben votar de acuerdo a "su convencimiento y sin presiones".

"El que piensa distinto no es un enemigo, sino simplemente alguien que piensa distinto. Hay que respetarse y hacer la Argentina de la unidad en la diversidad", concluyó.