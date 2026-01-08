DNU de la SIDE: el oficialismo traba conformación de comisiones y gana tiempo en el Congreso

Javier Milei aprovechó el paréntesis que se abre entre que culmina y vuelve a iniciar el período de sesiones ordinarias para dictar el decreto. En paralelo, Victoria Villarruel y Martín Menem frenan la integración de dos comisiones clave. Mientras tanto, el texto sigue vigente. La oposición, ¿con pocos reflejos?

El decreto tiene fuerza de ley hasta tanto sea rechazado por ambas Cámaras.

Aunque no lo parezca, “receso” no es sinónimo de “cierre” del Congreso . Aun así, La Libertad Avanza, al igual que el grueso de los oficialismos al menos en el último tiempo, aprovechó a su favor el lapso que se abre entre que culmina y vuelve a iniciar el período de sesiones ordinarias. En esta oportunidad, para que el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) que reestructura la SIDE siga corriendo .

Javier Milei llegó a ser presidente al compás de “la casta tiene miedo”. Aun así, si hubo algo que demostró el libertario en estos más de dos años de mandato fue reciclar algunas de las maniobras de sus antecesores. Es que el DNU no solo se firmó entre gallos y medianoche en medio de las celebraciones por fin de año, sino que además se dictó cuando el Congreso está en pleno receso. ¿El motivo? Las sesiones extraordinarias culminaron en diciembre y Milei volvería a convocarlas recién para febrero.

Pero con un agravante. El decreto se firmó a los pocos días del recambio legislativo que se produce cada dos años. ¿Qué implica esto? Que todas las comisiones deben volver a conformarse. ¿Qué hizo LLA? Desde el 10 de diciembre a la fecha, se limitó a constituir solo aquellas que le interesaban .

Es decir, las que deben abordar los proyectos “reformistas” que Milei impulsó a mediados de diciembre. Por caso, las comisiones de Presupuesto en ambas Cámaras, para avanzar con la ley de leyes. Así como también las vinculadas a Legislación del Trabajo y Minería, por la Reforma Laboral y la Reforma a la Ley de Glaciares, entre otras.

El oficialismo fue astuto . No avanzó con la conformación de dos comisiones bicamerales que tienen carácter permanente. ¿Qué quiere decir? Que deben funcionar todo el año, aun si el Congreso se encuentra en “receso”. Se trata, nada menos, de aquella que hace un seguimiento de los órganos de inteligencia, junto con la de Trámite Legislativo . Esta última, creada por la Ley 26.122, es la que debe pronunciarse sobre los DNU emanados de la Casa Rosada y debe estar operativa todo el año. El espíritu es que esté activa por si el Ejecutivo llegara a firmar algún decreto en medio del receso , frente a un evento que resultase “necesario y urgente”, y que no pudiera esperar a la puesta en marcha del Congreso.

Con la no conformación de ambas comisiones, La Libertad Avanza gana tiempo. Los diputados y senadores no pueden reunirse para abordar la validez, el contenido ni las implicancias del DNU.

Y, para colmo, los libertarios hacen oídos sordos frente a los reclamos que diferentes bloques le hicieron llegar a los encargados de acelerar la conformación de ambos cuerpos de trabajo. Es decir, Martín Menem y Victoria Villarruel, presidentes de Diputados y del Senado, respectivamente.

DNU de la SIDE: ¿Y la oposición?

El oficialismo aprovechó el “receso” (al igual que sus antecesores) a su favor. El asunto es que la oposición también dejó pasar la jugada oficialista. Tal cual señaló una fuente que conoce al dedillo las dinámicas parlamentarias, con este tipo de maniobras queda a la vista la “inmadurez institucional”.

Es que la oposición, primero, desatendió la no conformación de ambas comisiones. Jactándose de tener mayor experiencia que los libertarios, deberían haber previsto que el oficialismo podía aprovechar esta ventana de tiempo a su favor. Y así lo hizo.

No es solo una controversia política: existen razones jurídicas claras para cuestionar la validez constitucional del DNU e impulsar una acción de amparo.

Sobre la legitimación para impugnar

El Poder Ejecutivo sostiene que los amparos carecen de legitimación por no…



Sobre la legitimación para impugnar



— maxi ferraro (@maxiferraro) January 7, 2026

Otra observación: más allá de algunos pronunciamientos, y hasta de presentaciones judiciales que hicieron los diputados del interbloque Unidos, lo cierto es que el grueso de los legisladores nacionales se encuentra de vacaciones. No tuvieron un plan de contingencia bajo la manga. “La oposición tampoco ayuda a fortalecer las instituciones”, alertaron desde los pasillos del Congreso.

Esta demora en la conformación de las comisiones por parte de Villarruel y Menem va de la mano con los manejos de la Casa Rosada, que juega al límite con los tiempos. Aprovechará hasta el último día hábil (de acuerdo a la Constitución tiene 10) para enviar al Congreso el decreto.

Así, el Ejecutivo y el oficialismo en el Congreso, de manera orquestada, dejan correr el DNU que, como tal, tiene fuerza de ley hasta tanto sea rechazado por ambas Cámaras. Esta es una misión cada vez más complicada para la oposición que se encuentra híper fragmentada y, en muchos casos, condicionada por los intereses de sus gobernadores, que negocian con el Gobierno nacional el reparto de fondos (ATN) y obras.

Otra posibilidad es que la Justicia deje sin efecto el DNU, luego de una serie de presentaciones. Pero, por ahora, no hubo pronunciamientos al respecto.