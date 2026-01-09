AGIP extendió la moratoria para regularizar deudas tributarias por tres meses

La medida se debe al alto nivel de adhesión alcanzado. Además, se podrá acceder a la condonación del 100% de los intereses con pagos al contado.

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) extendió la moratoria para regularizar deudas tributarias hasta el 30 de abril en la Ciudad de Buenos Aires. Además, la quita del 100% de intereses en un solo pago estará disponible hasta el 31 de enero.

Además, hay planes de financiación de hasta 48 cuotas , con una reducción progresiva de intereses según la fecha de adhesión y la modalidad de pago elegida. Como complemento a estas actualizaciones, se amplió a $4 millones el monto máximo para acceder a la opción de boleta de cuota única.

Como parte del plan integral de AGIP para simplificar y agilizar los trámites, el proceso de adhesión a la moratoria es 100% online, sencillo e intuitivo. Existen dos formas de realizarla:

Desde la Nueva Cuenta Corriente Tributaria , a la que se accede a través del Portal del Contribuyente. Allí, en el menú de la izquierda, se debe seleccionar “Operaciones”-“Planes/Moratoria”, elegir las obligaciones a regularizar y definir la modalidad de pago.





, a la que se accede a través del Portal del Contribuyente. Allí, en el menú de la izquierda, se debe seleccionar “Operaciones”-“Planes/Moratoria”, elegir las obligaciones a regularizar y definir la modalidad de pago. Boleta de cuota única: es una alternativa directa y simplificada para quienes tienen deudas de hasta $4 millones en Inmobiliario/ABL y/o Patentes. La boleta puede descargarse o abonarse directamente desde la web de AGIP o mediante Home Banking.



Esta posibilidad incluye el monto total a abonar por los períodos adeudados hasta el 31 de agosto de 2025, con la condonación de intereses ya aplicada, y se identifica como Cuota 219 –“Cuota Única Moratoria 2025”.

La moratoria alcanza a deudas de todos los impuestos vencidas al 31 de agosto de 2025, tanto en instancia administrativa como judicial, con excepción de las obligaciones correspondientes a agentes de recaudación.

Ingresos Brutos en CABA: AGIP amplió hasta $15 millones el monto máximo para la devolución "exprés"

La Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) de la Ciudad de Buenos Aires amplió hasta $15 millones el monto máximo para acceder a la devolución exprés del saldo a favor del impuesto a los Ingresos Brutos. Desde la reestructuración del proceso ya se reintegraron $23.000 millones. Cómo acceder al beneficio.

La medida, que comenzó a regir en enero del 2025 y que tuvo sucesivas modificaciones, apunta a permitir que más comercios y profesionales recuperen su dinero de manera simple, en apenas 48 horas y 100% online. Desde su implementación, cerca de 20.000 vecinos se beneficiaron con este trámite.

En una primera instancia, contemplaba un monto máximo de $2 millones, luego se amplió a $10 millones y ahora alcanza los $15 millones. "Gracias a estas sucesivas ampliaciones, la mayoría de las solicitudes ya no requiere realizarse a través del sistema TAD", informaron desde AGIP.