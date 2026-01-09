Habló el hombre al que le cayó un vidrio en la cabeza en Palermo: "Creo que tengo un Dios aparte" + Seguir en









Se trata de Pablo Daniel Balestreri, de 50 años quién sufrió el corte de 13 tendones en uno de sus brazos y fue sometido a más de 30 puntos en su cabeza.

Habló por primera vez el hombre que fue impactado por un vidrio que cayó desde un balcón cuando comía en la vereda de un bar de Palermo. La víctima brindó detalles sobre la gravedad del hecho. "Creo que tengo un Dios aparte que me permitió seguir viviendo”, afirmó en diálogo con C5N.

Se trata de Pablo Daniel Balestreri, de 50 años quién sufrió el corte de 13 tendones de uno de sus brazos y fue sometido a más de 30 puntos en su cabeza. El hombre relató el momento exacto del impacto: “Estaba sentado en las mesas de afuera, pido un café, me lo dan y luego de unos minutos me cae un vidrio y me desvanezco, pierdo el conocimiento”, sostuvo.

La víctima además aseguró que aún siente dolores en la cabeza y en un brazo: “Estoy mejorando de a poco. No la saqué tan barata”. Además, mencionó que tendrá que empezar un tratamiento de rehabilitación, por lo que pidió licencia.

Se salvó de milagro: los detalles del accidente El hecho se produjo en la calle Ciudad de la Paz al 300, donde las imágenes de una cámara de seguridad mostraron el momento en el que un blindex del balcón de un edificio cayó sobre el cliente, que se encontraba sentado a metros de un vehículo estacionado.

Tras el golpe, fue rápidamente asistido por un empleado de la cafetería y panadería Candela, lugar donde sucedió el hecho. Minutos más tarde, el personal del servicio de salud se acercó al lugar con su escuadrón de motos y, luego de brindar asistencia de urgencia, lo trasladaron al Hospital Pirovano.

A pesar de la gravedad del hecho y de que se identificó que el departamento del cual se desprendió la estructura estaba desocupado, el hombre expresó su malestar por la falta de empatía del consorcio. “Nadie del edificio se acercó a pedirme disculpas”, apuntó. “Todavía no sé si voy a iniciar acciones legales. Si se hace será recién en febrero”, advirtió el hombre.

