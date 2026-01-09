Donald Trump se reunirá con María Corina Machado y espera que le entregue el premio Nobel de la Paz + Seguir en









El mandatario estadounidense y la líder opositora tendrán su primer encuentro desde la intervención militar que capturó a Nicolás Maduro. Anteriormente, el republicano aseguró que la referente de Vente Venezuela no está preparada para gobernar.

Trump y Machado se verán las caras por primera vez desde la intervención de EEUU en Venezuela.

Estados Unidos sigue con su intervención sobre Venezuela y, en este escenario, su mandatario, Donald Trump, confirmó que se reunirá con líder opositora - y ganadora del Nobel de la Paz -, María Corina Machado, por primera vez desde que ocurrió la operación militar que apresó a Nicolás Maduro. El republicano confirmó que el encuentro tendrá lugar en Washington la próxima semana y afirmó estar "impaciente" por reunirse con ella.

“Entiendo que vendrá en algún momento la próxima semana. Estoy impaciente por saludarla”, afirmó Donald Trump en una entrevista con Fox News. En esa misma conversación, se refirió a las declaraciones previas de Machado, quien había señalado que le gustaría entregarle el Premio Nobel de la Paz - con el que fue galardonada el pasado 10 de diciembre - por su rol en la restauración democrática de Venezuela. “He oído que quería hacerlo. Sería un gran honor”, respondió el mandatario ante la posibilidad.

El encuentro entre Donald Trump y María Corina Machado El encuentro se dará en un contexto atravesado por negociaciones y fricciones entre la Casa Blanca y el gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez, vicepresidenta de Nicolás Maduro. Mientras desde Caracas sostienen que “no hay un agente externo” influyendo en el poder, desde Washington presionan por la liberación de presos políticos. En ese marco, Trump aseguró que, una vez normalizada la situación institucional, Venezuela volverá a las urnas. “Estoy seguro de eso . Pero va a tomar un tiempo”, sostuvo.

¿Cuánto tiempo podrá durar esa intervención que deja por fuera de la ecuación a Machado y Edmundo González Urrutia? El republicano no dio precisiones pero, durante esta semana, un periodista le consultó al republicano si la supervisión norteamericana se extendería, seis meses, un año o más, a lo que respondió: "Yo diría que mucho más tiempo".

Tras la captura de Maduro y la conformación de un gobierno de transición, Machado había manifestado su disposición a asumir la conducción del país. Sin embargo, Trump relativizó esa posibilidad en una conferencia de prensa posterior al operativo, al afirmar que la líder opositora no contaba “con el apoyo ni el respeto” necesarios para encabezar el Ejecutivo venezolano.

“Creo que le sería muy difícil estar al frente del país. No cuenta con apoyo ni respeto dentro de su país. Es una mujer muy amable, pero no inspira respeto”, declaró el presidente estadounidense. En respuesta, la dirigente venezolana —premio Nobel de la Paz— difundió un comunicado en el que puso el foco en el proceso electoral y en la legitimidad popular: “Esta es la hora de los ciudadanos. Los que arriesgamos todo por la democracia el 28 de julio. Los que elegimos a Edmundo González Urrutia como legítimo presidente de Venezuela, quien debe asumir de inmediato su mandato constitucional y ser reconocido como comandante en jefe de la Fuerza Armada Nacional”. Este jueves, Machado volvió a pronunciarse sobre el vacío de poder abierto tras la salida de Maduro. Aseguró que el pueblo “ya eligió” quién debe gobernar el país. Consultada por CBS News sobre si ella debería asumir ese rol, respondió: “Absolutamente sí”. Venezuela domina la agenda de Donald Trump Uno de los focos centrales de la intervención de Estados Unidos pasa por el control y la reactivación del sector petrolero venezolano. En reiteradas apariciones públicas, Trump dejó en claro que su objetivo es volver a poner en marcha la industria energética del país sudamericano. En esa línea, tiene previsto reunirse este viernes en la Casa Blanca con ejecutivos de las principales petroleras estadounidenses para analizar alternativas que permitan elevar la producción: “Las 14 principales compañías vienen aquí mañana. Van a invertir u$s100.000 millones”, aseguró. “Vamos a reconstruir la infraestructura petrolera y a ganar mucho dinero”, concluyó el mandatario estadounidense.