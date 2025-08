Modificaron el padrón electoral en la provincia de Buenos Aires y cambiaron algunos colegios: ¿dónde voto?

Establecimiento de votación

Importante: Si no figurás en el padrón, no podrás votar. Por eso, se recomienda realizar la consulta con anticipación.

Qué se vota en las Elecciones en Provincia de Buenos Aires 2025

La Provincia de Buenos Aires acudirá a las urnas para renovar la mitad de la Legislatura local. El cuerpo total está compuesto por 92 legisladores. La mitad de ellos, es decir 46, llegarán a final de año con el mandato cumplido por lo que deberán revalidar sus bancas.

Actualmente, el peronismo reunido en Unión por la Patria (UP) cuenta con 37 miembros. Si bien es la primera minoría, no le alcanza para imponer sus proyectos. Luego, La Libertad Avanza cuenta con 13 legisladores, el PRO con otros 13 y la UCR-Cambio Federal con 8 bancas y la UCR Acuerdo Cívico con 7. La Coalición Cívica junta 3 bancas y el Frente de Izquierda reúne a dos legisladores.

Qué se renueva en la provincia de Buenos Aires

En estos comicios, se renovarán 35 diputados nacionales por la provincia de Buenos Aires; 69 bancas en la Legislatura bonaerense: 46 en Diputados y 23 en el Senado; concejales y consejeros escolares en los 135 municipios.

Estas elecciones utilizarán el sistema tradicional de boleta partidaria o sábana, a diferencia de las elecciones nacionales, donde se usará por primera vez en todo el país la Boleta Única de Papel (BUP).

Cuáles son las ocho secciones de Buenos Aires

El mapa electoral de Buenos Aires está dividido en ocho secciones: en cuatro se eligen diputados (Segunda, Tercera, Sexta y Octava), mientras que en las restante cuatro (Primera, Cuarta, Quinta y Séptima) se eligen senadores. Este sistema rotativo implica que cada dos años se renueva la mitad de los legisladores, alternando entre diputados y senadores.

La primera sección electoral de la provincia de Buenos Aires está compuesta por 24 municipios, la segunda está conformada por 15, en la tercera se agrupan 19 partidos, la cuarta sección sección se compone de 19 municipios, la quinta posee un total de 27 partidos, la sexta agrupa 27 municipios provinciales, la séptima un posee ocho municipios y finalmente la octava está conformada por un solo municipio, que es el de La Plata.

Cómo averiguar dónde voto

Para averiguar el establecimiento donde se debe efectuar la votación, hay que ingresar al padrón y cargar los datos que se solicitan, como el DNI y el distrito.

Una vez volcada la información necesaria, el sitio oficial de la Justicia Electoral brindará las especificaciones de la sede a la que cada ciudadano debe acercarse para votar.

Quiénes pueden votar en las elecciones en la Provincia de Buenos Aires 2025

En las elecciones legislativas, el derecho al voto alcanza tanto a ciudadanos argentinos como a extranjeros residentes, siempre que cumplan los requisitos establecidos por el Código Electoral de la provincia.

De esta forma, pueden ejercer el sufragio los ciudadanos argentinos a partir de los 16 años y con residencia permanente en el distrito que le corresponda. Deben tener domicilio en CABA y no estar inhabilitados. Los ciudadanos naturalizados pueden votar a partir de los 18 años.

Los ciudadanos extranjeros también pueden votar a partir de los 16 años y deben poseer residencia permanente. No obstante, deben tener DNI extranjero con domicilio en CABA, figurar en el padrón y no estar inhabilitados.

En cuanto a las personas privadas de la libertad, también están habilitadas para votar, siempre y cuando figuren en el padrón y tengan domicilio en CABA.

Quiénes están exentos de votar en las elecciones Buenos Aires 2025

El voto no es obligatorio para ciertos grupos. Están exentos de la obligación de sufragar:

Jueces y auxiliares judiciales con funciones durante la jornada electoral.

Ciudadanos mayores de 70 años , cuyo voto es optativo.

Personas que se encuentren a más de 500 kilómetros de su lugar de votación.

Quienes estén enfermos o imposibilitados por razones de fuerza mayor.

Trabajadores de servicios públicos esenciales que no puedan asistir por sus tareas, siempre que el empleador lo informe con al menos 10 días de anticipación.

Qué pasa si no voto

El voto es una obligación cívica para todos los electores habilitados. La ausencia injustificada puede derivar en multas económicas y otras sanciones, que varían según la situación del votante.

Las multas pueden variar entre $1.000 y $2.000, según la cantidad de infracciones previas registradas en el Registro de Infractores de la Cámara Nacional Electoral. Asimismo, puede solicitarse un trabajo comunitario por un máximo de tres días, si así lo dispone la autoridad correspondiente.

Además, hay una doble sanción para quienes hayan sido designados autoridades de mesa y no se presenten a cumplir su función.

Causas válidas para justificar la ausencia

Distancia mayor a 500 kilómetros del lugar de votación: se debe presentar una constancia emitida por una comisaría u organismo oficial.

Problemas de salud o fuerza mayor: es necesario presentar un certificado médico válido .

Tareas esenciales durante el día electoral: el empleador debe notificar al Tribunal Electoral con un mínimo de 72 horas de anticipación .

Actuar como fiscal o personal electoral en otra mesa: se debe contar con una acreditación formal.

La justificación debe subirse antes del cierre de los comicios en la plataforma oficial: https://infractores.padron.gov.ar. Si no se carga la documentación a tiempo, el sistema registrará al votante como infractor y se iniciará el proceso de sanción.

Cuáles son los documentos habilitantes para votar

DNI tarjeta , incluso si contiene la leyenda “no válido para votar”

, incluso si contiene la leyenda “no válido para votar” DNI libreta celeste o libreta verde

Libreta cívica

Libreta de enrolamiento

Oficialmente, se recomienda asistir a la mesa de votación con el mismo documento que figura en el padrón, o con uno más actualizado, pero nunca con uno anterior. El DNI debe presentarse en su versión física (tarjeta) y no en su versión digital.

Cómo solicitar un cambio en el padrón electoral

En el caso de no encontrarse en el padrón, no se admitirá el voto. Quien no figure inscripto en el padrón electoral de la mesa, no podrá votar ya que una vez que el padrón se cierra ya no podrán hacerse modificaciones.

Cualquier cambio podía realizarse en el lapso en que permanecía publicado el padrón electoral provisorio, no el definitivo.

Sorpresa en el padrón electoral por la cantidad de votantes

La Justicia Electoral confirmó una sorpresa en el padrón electoral: la Primera Sección Electoral (compuesta, entre otros municipios, por San Martín, San Isidro y Morón) tendrá 4.732.831 votantes habilitados para los comicios legislativos, superando a la Tercera Sección Electoral (La Matanza, Lomas de Zamora), que llega a los 4.637.863. Considerando que en la provincia podrán votar 13.361.359 electores bonaerenses, ambas secciones acumulan el 70% del total del padrón.

A estas dos regiones le siguen la Quinta Sección (General Pueyrredón como principal municipio) con 1.290.948 votantes; la Sexta Sección (Bahía Blanca), con 652.077 electores; la Segunda Sección (Zárate y San Nicolás), con 649.465; la Octava Sección (La Plata) con 576.691; la Cuarta Sección (Chivilcoy, Junín) con 540.354; y la Séptima Sección (Olavarría) con 280.000.

En cuanto a los municipios con más votantes habilitantes, La Matanza continúa siendo líder, con 1.057.458 electores; seguido por La Plata (576.691); Mar del Plata (575.613); Lomas de Zamora (519.157); Quilmes (480.256); Almirante Brown (460.982); Merlo (434.550); San Martín (378.476); Lanús (375.477) y Moreno (372.309).

Más de un millón de extranjeros podrán votar en las elecciones de la provincia de Buenos Aires

La Junta Electoral de la provincia de Buenos Aires informó este lunes que más de un millón de ciudadanos extranjeros están habilitados para votar en los comicios provinciales y municipales del próximo 7 de septiembre.

De acuerdo a la resolución firmada por Hilda Kogan, presidenta del organismo, son exactamente 1.015.233 los votantes extranjeros incluidos en el padrón definitivo.

Del total de extranjeros habilitados, 463.314 residen en la Tercera Sección Electoral, mientras que 399.030 lo hacen en distritos que integran la Primera Sección. En tanto, en la ciudad de La Plata hay 63.148 ciudadanos extranjeros en condiciones de sufragar.

Además, la Justicia Electoral dispuso la constitución de 2.401 mesas exclusivas para extranjeros distribuidas en los 135 distritos bonaerenses.

El Gobierno bonaerense fijó los viáticos para autoridades de mesa y delegados electorales

La provincia de Buenos Aires estableció los montos que percibirán quienes se desempeñen como autoridades de mesa y delegados/as electorales en las elecciones provinciales del 7 de septiembre. La medida también implicaría un pago por participar en capacitaciones de la Junta Electoral.

Mediante el Decreto N° 1567/2025, publicado este martes en el Boletín Oficial, se determinó que los ciudadanos que ejerzan como presidentes o suplentes en mesas de votación cobrarán $40.000 en concepto de viático. Además, podrán percibir otros $40.000 si participan de las capacitaciones previas brindadas por la Junta Electoral. Por su parte, los/as delegados/as designados por la Junta Electoral para desempeñarse en los locales de votación recibirán una suma de $120.000, también en concepto de viático.

Todas las alianzas que competirán en la Provincia

Fuerza Patria, el nombre de la unidad del peronismo

Luego de protagonizar múltiples reuniones en menos de 48 horas, el gobernador Axel Kicillof, el titular del Partido Justicialista bonaerense, Máximo Kirchner, y el jefe del Frente Renovador, Sergio Massa, arribaron a un acuerdo para la inscripción de un frente común y definieron el reglamento electoral, es decir, el peso propio que tendrá cada partido dentro de la alianza.

Los tres principales referentes del justicialismo firmaron el documento en la sede de la gobernación, en la ciudad de La Plata, que luego se presentó ante la Justicia Electoral antes de la medianoche. Del mismo se desprende que el PJ competirá bajo el nuevo sello de Fuerza Patria, dejando atrás los tiempos de Unión por la Patria y del Frente de Todos, nombres con los que se presentaron entre 2019 y 2023.

Los libertarios y el PRO anotaron su frente para las elecciones bonaerenses

Por el lado de la oposición, La Libertad Avanza y el PRO sellaron su acuerdo electoral para competir juntos contra el oficialismo del gobernador Axel Kicillof. Sebastián Pareja (el designado por Karina Milei para representar a LLA en las negociaciones) y el diputado nacional Cristian Ritondo (por el PRO) fueron los encargados de poner la firma para conformar el frente. El frente se llamará La Libertad Avanza y el color será el violeta.

El acuerdo, anticipado días atrás, fue ratificado este miércoles en una conferencia de prensa que contó con presencia de la secretaria general de la Presidencia; el titular de la Cámara Baja, Martín Menem; Pareja; Ritondo y Diego Santilli. “Como presidente del Partido de LLA a nivel nacional quiero agradecer a todos los que están acá, quiero agradecer la grandeza que tuvieron cada uno de ellos para dejar sus intereses particulares de lado, para unir fuerza e ir contra el verdadero enemigo que es el kirchnerismo”, detalló en el inicio Karina Milei.

Radicales, cívicos, schiarettismo y vecinalistas en otro frente

Un tercer espacio quedó conformado por una alianza denominada "Somos Buenos Aires", con liderazgo de la Unión Cívica Radical. También hay correligionarios que se referencian en Facundo Manes dentro de "Para Adelante", a los que se le suman dirigentes afines al exgobernador cordobés Juan Schiaretti aglutinados en Hacemos por Nuestro País, la Coalición Cívica, Partido del Diálogo (Emilio Monzó), GEN (Margarita Stolbizer), Partido Socialista y vecinales.

Frente de Izquierda

Por el lado de la izquierda, no lograron sellar la unidad de cara a las elecciones bonaerenses y se presentarán partidos en dos espacios. Por un lado, se anotó el Frente de Izquierda y de Trabajadores, alianza que agrupa al Partido Obrero, el PTS, el MST e Izquierda Socialista. Por otro quedó el Nuevo MÁS.

Nuevos Aires, los "liberblue"

Otra de las alianzas que se presentaron ante la Justicia Electoral es Nuevos Aires, integrada por "Renovador Federal" y "Unión Celeste y Blanco". Se trata de los libertarios "blue", agrupaciones que en 2023 fueron parte de La Libertad Avanza.

Entre sus principales referentes están la intendenta de Adolfo Gonzáles Chaves, Lucía Gómez, y el diputado Gustavo Cuervo, cuyo hijo, Tomás Cuervo, es el presidente del partido Renovador Federal. En el caso de Unión Celeste y Blanco, en su momento sirvió de base para las aspiraciones electorales de Francisco de Narváez, ahora alejado de la política. Actualmente lo lidera Fabián Luayza Troncozo.

Potencia

Sobre el cierre también se presentó la alianza Potencia, que aglutina al Movimiento de Integración y Desarrollo (MID) y a UNIR. Se anuncian como una “alternativa para las elecciones del 7 de septiembre que se define antikirchnerista y contraria a armados políticos poco virtuosos donde se reciclan los políticos de siempre”.

Es con vos, es con nosotros

También se presentaron los avales del frente “Es con vos, es con nosotros”, constituido por los partidos Encuentro Republicano Federal y Unión Popular Federal, ambos exJuntos por el Cambio en 2023.

Encuentro Republicano Federal es el espacio que a nivel nacional lidera el diputado nacional y excandidato presidencial, Miguel Ángel Pichetto.

Elecciones Buenos Aires 2025: quiénes son cabeza de lista de cada partido

Primera sección

Alianza La Libertad Avanza

Diego Valenzuela (intendente de Tres de Febrero)

Fuerza Patria

Gabriel Katopodis (ministro de Infraestructura y Servicios Públicos de la provincia de Buenos Aires)

Somos Buenos Aires

Julio Zamora (intendente de Tigre)

Frente de izquierda (FIT)

Romina del Plá

Alianza Unión Federal

Eduardo Bisognin

Potencia

Félix Lonigro

PLACA Candidatos BS AS 1 sección

Segunda sección

Alianza La Libertad Avanza

Natalia Blanco (intendenta interina de Zárate)

Fuerza Patria

Diego Nanni (intendente de Exaltación de la Cruz)

Somos Buenos Aires

No lleva candidato

Hechos

Manuel Passaglia (intendente de San Nicolás)

Frente de izquierda (FIT)

Jorge Núñez

Alianza Unión Federal

Luciano Busso

Nuevo MAS

Florencia González

Potencia

Ariel Bianchi

Tercera Sección

Alianza La Libertad Avanza

Maximiliano Bondarenko (concejal de Florencio Varela)

Fuerza Patria

Verónica Magario (vicegobernadora de la provincia de Buenos Aires)

Somos Buenos Aires

Pablo Domenichini (diputado provincial y rector de la Universidad Nacional Guillermo Brown)

Frente de izquierda (FIT)

Nicolás del Caño

Nuevos Aires

Mauricio D’Alessandro

Alianza Unión Federal

Alejandro Mansilla

Nuevo MAS

Juan Cruz Ramat

Potencia

Santiago Mac Goey

Cuarta Sección

Alianza La Libertad Avanza

Gonzalo Cabezas (subsecretario de Relaciones con Municipios)

Fuerza Patria

Diego Videla (presidente del Concejo Deliberante de Pehuajó)

Somos Buenos Aires

Pablo Petrecca (intendente de Junín)

Frente de izquierda (FIT)

Luciano Roggero

Somos

Pablo Petrecca

Alianza Unión Federal

Carlos Dalfonso

Nuevo MAS

Emilio Almada

Potencia

Andrea Passerini

Quinta sección

Alianza La Libertad Avanza

Guillermo Montenegro (intendente de General Pueyrredón)

Fuerza Patria

Fernanda Raverta (extitular de ANSES y exministra de Desarrollo de la Comunidad bonaerense)

Somos Buenos Aires

Maximiliano Suescun (jefe comunal de Rauch)

Frente de izquierda (FIT)

Alejandro Martínez

Somos

Maxi Suescun

Alianza Unión Federal

Horacio Rivara

Nuevo MAS

Marcos Pascuán

Potencia

Fabio Adrián Molinero

Sexta Sección

Alianza La Libertad Avanza

Oscar Liberman (excandidato libertario a intendente de Bahía Blanca)

Fuerza Patria

Alejandro Dichiara (vicepresidente de la Cámara de Diputados bonaerense)

Somos Buenos Aires

Andrés De Leo (dirigente de la Coalición Cívica, exsenador provincial)

Frente de izquierda (FIT)

Séptima Sección

Alianza La Libertad Avanza

Alejandro Speroni (subsecretario Legal del Ministerio de Economía)

Fuerza Patria

María Inés Laurini (integrante del Concejo Deliberante de la localidad de Azul)

Somos Buenos Aires

Fernando Martini (dirigente de Roque Pérez)

Frente de izquierda (FIT)

Emiliano Marín

Somos

Fernando Martin

Alianza Unión Federal

Eduardo Rocha

Nuevo MAS

Sofía Carneiro

Potencia

Pedro Vigneau

Octava sección

Alianza La Libertad Avanza

Juan Osaba (director nacional de Asistencia al Desarrollo Municipal)

Fuerza Patria

Ariel Archanco (diputado bonaerense)

Somos Buenos Aires

Pablo Nicoletti (presidente de la UCR de La Plata)

Frenta de izquierda (FIT)

Laura Cano (FIT)

Somos

Pablo Nicoletti

Nuevos Aires

Marcelo Peña

Alianza Unión Federal

Diana Zonaro

Nuevo MAS

Facundo Díaz

Potencia