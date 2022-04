Chiche Duhalde anunció que pretende ser candidata

“Veo muy mal a la Argentina, con mucha preocupación. Lo que observo son diagnósticos. Y si nada está bien, tenemos que buscar las causas, más que seguir enumerando las cosas que no están bien”, elaboró.

“En la provincia de Buenos Aires voy a participar en la elección que viene, posiblemente como senadora. Quiero hacerlo porque nuestra provincia ha sido permanentemente humillada, por personas que no son de la provincia, no la conocen”, aludió a que los últimos gobernadores, María Eugenia Vidal y Axel Kicillof, tenían domicilio en Capital Federal antes de postularse.

“En la provincia van a encontrar mucha gente dispuesta a decirle ‘basta señora’ (a la vicepresidenta). Mientras gobernó Néstor Kirchner, la economía funcionaba, él entendía de gobernanza. Pero ahora estamos viendo una Argentina que se desangra y yo no estoy dispuesta a seguirlo tolerando", advirtió.

“Hay un solo nombre que le podemos poner a todo lo que no está bien, es Cristina Fernández de Kirchner. Es la causante absoluta de todo lo que le sucede a la Argentina. Ella está obsesionada con sus problemas y le importa un bledo los problemas del país", embistió la ex senadora por Peronismo Federal, de 75 años.

Al respecto, abundó que "el Presidente (Alberto Fernández) no funciona. Ella (CFK) tiene su manera de conducir y a su tropa y le hace mucho daño al país. El peronismo no kirchnerista no levanta la cabeza, no hace nada”.

Por último, criticó los folletos repartidos por el municipio de Morón, en los que se habla de consumo de drogas, y sentenció que "están romantizando" el consumo de estupefacientes.