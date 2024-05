Duro cruce entre los ministros de Transporte de Nación y Provincia por el paro contra Javier Milei

Para el funcionario de la administración, es un hecho “super llamativo” ya que viene de “quienes dicen estar haciendo un paro por los derechos de los trabajadores”. “Salen a agredir a los trabajadores que están haciendo uso del derecho que tienen a trabajar. No se entiende la actitud de los sindicalistas. Los mismos que dicen defender las empresas pelean y luchan por compañías del estado a las que le están generando pérdidas millonarias con un paro sin sentido” , completó.

Luego, por el mismo canal de streaming, D’Onofrio salió al cruce y dijo que el funcionario nacional "tira datos totalmente fuera de la realidad"

“Lo escuchaba a Franco (Mogetta) y es muy triste llegar a una instancia así, en la que por una cuestión de mantener el cargo se tiran datos fuera de la realidad”, disparó el ministro de Axel Kicillof. Y siguió: “No hay ni un 40% de las líneas trabajando. Y si vamos a analizar el corte de boletos en el transporte, no llega ni al tres por ciento de un día habitual”.

A continuación, Mogetta replicó en redes sociales: “Lo lamentable es un ministro de Transporte defendiendo un paro de transporte. Jorge D’Onofrio, deberías trabajar por garantizar el servicio a los usuarios y no para seguir engordando sindicalistas patoteros que atacan a los trabajadores que deciden trabajar”.

“Si Franco Mogetta cree que es una vergüenza mi desempeño como ministro de Transporte de la provincia de Buenos Aires, habría que preguntarle qué significa haberle quitado a su provincia y a todo el país el Fondo Compensador del Transporte”, devolvió D’Onofrio.

Mogetta, posteriormente, cerró el intercambio. “Sé que te cuesta entender que la plata no se regala, pero pagarle a una empresa por un servicio que no presta no es regalo. Tiene otro nombre... Fijate".

Y concluyó al compartir una placa de un programa de televisión que mencionaba la detención de 12 personas por extorsiones a empresas de transporte: “Esto defiende D’Onofrio. No es huelga, son mafias extorsionando trabajadores. Vergüenza”.