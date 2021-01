Rovira: "Misiones prioriza las inversiones en la economía del conocimiento"

Desendeudamiento

El Presidente de la Cámara de Diputados de la Provincia mencionó el desendeudamiento y la autonomía política como dos de los matices de esta nueva etapa. (cabe acotar que bajo su gobierno se inició una política de desendeudamiento que continuaron los gobernadores que los sucedieron y que permite tener en la actualidad una provincia equilibrada). “Obviamente en esos términos, la economía de Misiones no va a parar de crecer y como somos inteligentes los misioneros, ese crecimiento va a significar por el efecto apalancamiento recrear otros espacios, sobre todo los nuevos, los de la economía del conocimiento, los espacios tecnológicos, los de alto capital, donde la inteligencia que estamos creando en estos sistemas va a jugar un papel fundamental”.

“La provincia se fue alejando de una etapa de endeudamiento crónico a una etapa veloz de desendeudamiento, que hoy nos permite la independencia económica como la independencia política, que tenemos”, sostuvo.

Avance tecnológico

El Presidente del FR sostuvo que la tecnología digital planificada y en marcha, “puso a la provincia en una situación inmejorable. porque ya va a estar preparada la mano de obra para atacar esos nichos, que son los que mueven hoy el mundo. En plena pandemia, en todo el mundo de acciones y cotizaciones bursátiles, los únicos que no solo se han mantenido y que han crecido son los sectores tecnológicos. No perdieron un día de ganancias, siguen batiendo récords, y todos los sectores”.

El presidente de la Legislatura Carlos Rovira agregó que existe aquí “esa resiliencia, que otras sociedades no la tienen o la tienen en menor medida. El misionero es luchador. Ahí está la rebeldía. En vez de discutir y enojarse con otro -pasarse todo el tiempo discutiendo y no solucionando- nosotros atacamos el problema con una fortaleza inusitada, fortaleza que también explica este derrotero con disciplina y cumplimiento de la palabra”.

El avance tecnológico también distingue a la enseñanza misionera, porque arranca desde el ingreso del alumno a la escuela, y con alrededor de 5 años de edad ya aprende jugando. “Y ahora el Silicón Misiones, que va a permitir recrear un ecosistema de la economía del conocimiento único en el país para capacitar no solo laboralmente. Ahora los procesos de capacitación y de estudio se acortaron tremendamente. Y hoy tenemos jóvenes en toda la provincia, accediendo a estos nuevos términos, y en unos procesos totalmente gratuitos, del mejor nivel mundial, lo mismo que están enseñando en la Universidad de Harvard, tenemos y vamos a tener extensivamente en el Silicón Misiones”.

ESCUELA DE ROBOTICA DE MISIONES.jpeg La fachada de la Escuela de Robótica de Misiones.

Estandartes sanitarios

Rovira se refirió a los estándares sanitarios “que distinguen hoy a la provincia de otros sitios lamentablemente signados por la muerte”. Y además que, en un contexto de paralización de la obra pública, “Misiones continúa con inversiones de sus recursos, como es el caso del nuevo edificio del Tribunal de Cuentas, por ejemplo.

“Es una siembra hoy, pero la cosecha no tengo dudas que va a ser abundante. La cosecha de acá, en cuanto a la transparencia y el control de las cuentas públicas, de los 77 municipios, ya apuran cursos de capacitación”, reflexionó sobre los nuevos instrumentos digitales. Recordó que, como lo vio en países avanzados, como Francia, ya en su época de intendente de Posadas de 1995 a 1999 pensó en la capacitación para la administración pública de quienes sean candidatos municipales. La Legislatura ya trata un proyecto de ley para concretar esa capacitación obligatoria en los municipios. “Los procesos se llaman de clivaje, de ruptura entre lo viejo y lo nuevo. Hoy felizmente se dan en la provincia en los órdenes y en las materias más importantes de la vida pública empezando por lo institucional -es una apreciación mía- siempre el acceso al conocimiento, a la información, al estudio, es la llave más importante que tiene cualquier ser humano para desempeñarse en la vida, sea individual, como colectivamente”.

La educación, cultura Maker

Rovira señaló que “en silencio, casi sin mayores inconvenientes, la educación misionera transcurre un proceso de innovación sin par. Alentados ya por experiencias palpables, como la Escuela de Robótica de nivel inicial. Hoy nuestros niños, de 4 y 5 años -no solo los jóvenes-, acceden a una metodología de aprendizaje a la que no accedimos ninguno de nosotros. Jugando no solo aprenden conceptos de vanguardia, sino también conceptos duros, como matemática, ciencia, arte, ingeniería, resolver problemas, cultura Maker”.

Y ese adelanto digital, al que se suma otra planificación estratégica, permitirá “no solo para ser más justos en la ejecución, sino también ante el remanido latiguillo de la transparencia. La peor intransparencia es la que no se cumple, porque hemos escuchado mucha retórica alrededor de estos términos y no hay cosa peor para el ciudadano el prometer una obra y después no ejecutarla”.

El sector turístico

Rovira sostuvo que en contrapartida el sector más castigado por la pandemia es el turístico, la aviónica donde hoy se desplaza solo el 10 % de lo que se desplazaba en marzo pasado. Los aviones están todos parados, se están reconvirtiendo a aviones cargo, o en los nuevos sistemas de compra y venta de logística del comercio electrónico. Todos esos sectores son hoy deficitarios y Misiones se va preparando silenciosamente para la economía post pandemia del futuro”.

“Misiones ya posee esa resiliencia, que es la capacidad innata o adaptada que tiene una sociedad o individualmente una persona- de enfrentar una situación traumática, enfrentar un problema y ponerse de pie y salir adelante inmediatamente”, dijo.

Renovación 5.0

Al reflexionar que el Frente de la Renovación no se subordina a decisiones de partidos políticos nacionales, pero sí “atado al interés y a la elección del pueblo misionero”, la provincia vive una experiencia política extendida en el mundo. “Hoy el mundo se está alejando de los grandes partidos de las grandes corporaciones políticas; el mundo está yendo hacia lo local, hacia lo pequeño, que hay que atender”.

El diputado Rovira sostuvo que tanto la planificación estratégica como la práctica política, se da en “una nueva ingeniería, o arquitectura política como la Renovación 5.0 que nuestro partido presentó en las últimas elecciones”.

En estos cambios, explicó Rovira, siempre existen sectores de la sociedad que oponen resistencia. Recordó en tal sentido la experiencia que le tocó vivir cuando, siendo intendente de Posadas, le tocó encarar el primer tramo de la Costanera. “En ese entonces la gente pasó de una oposición cerrada a la nueva obra a un acercamiento que se fue dando “tibiamente de quienes venían con el mate bajo el brazo a mirar las obras; vieron las máquinas, se empezaron a ordenar, las cuestiones de los terrenos y ya se empezó a vislumbrar, hacia donde iba”. “Y hoy es la aceptación no solo de los misioneros sino de todos los argentinos que vienen por primera vez a la ciudad de Posadas y se encuentran con una interfase de cemento y de agua maravillosa”.

Finalmente agregó Rovira que estos cambios se realizan “para buscar más efectividad, más eficiencia, para interpretar una etapa de cambios que necesariamente vienen de la mano de cambios de paradigmas, y por ahí hay cuestiones que no se entienden al comienzo. El cambio tiene que ver con la perspectiva: reemplazar un proceso que ha quedado antiguo, o ha quedado desplazado, por factores como el factor tecnológico”.