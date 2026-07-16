EEUU lanzó una quinta noche consecutiva de bombardeos sobre Irán y la guerra vuelve a escalar

El Comando Central confirmó una nueva ofensiva contra objetivos militares iraníes, mientras Teherán denunció un "crimen de guerra" por un ataque cerca de un hospital infantil.

El Comando Central del Ejército de EEUU (Centcom), comunicó este jueves que las Fuerzas Armadas estadounidenses lanzaron una nueva ola de ataques contra Irán por quinto día consecutivo, en un nuevo episodio de la reescalada en la guerra, iniciada hace casi cinco meses.

" Hoy a las 2:00 p.m., hora del este (1:00 p.m. Argentina) las fuerzas de EEUU comenzaron a ejecutar una nueva ola de ataques contra Irán por quinta noche consecutiva para degradar aún más las capacidades militares iraníes ", indicó el Centcom, con sede en Florida, en sus redes sociales.

El comunicado del centro de mando no dio mayores detalles, aunque en otras oportunidades, aseguraron que estos nuevos ataques tenían como objetivo el derribo de sistemas de misiles, drones e instalaciones de vigilancia , con el fin de debilitar la capacidad de Teherán de atacar barcos en el estrecho de Ormuz.

Por otro lado, las autoridades de Irán informaron este jueves del impacto de proyectiles estadounidenses contra un aeropuerto en la provincia de Semnan, en el norte del país, sin reportar muertos por ahora.

Las autoridades iraníes denunciaron este jueves que EEUU cometió un "crimen de guerra" tras un bombardeo contra un área ubicada en las inmediaciones de un hospital oncológico infantil de la ciudad de Ahvaz , en el suroeste del país.

La acusación se produjo pocas horas después de que el Comando Central del Ejército de EEUU (Centcom) confirmara el inicio de una quinta noche consecutiva de ataques sobre territorio iraní, en una nueva escalada del conflicto que comenzó hace casi cinco meses.

La actual ofensiva estadounidense se reinició el último fin de semana por decisión del presidente Donald Trump, quien dio por terminado el memorando de entendimiento firmado el 17 de junio, luego de responsabilizar a Teherán por los ataques contra embarcaciones comerciales que atravesaban el estrecho de Ormuz.

El estrecho de Ormuz continúa siendo uno de los principales focos del conflicto

En paralelo a los bombardeos, el Centcom volvió a imponer el martes el cerco naval sobre puertos y embarcaciones iraníes que operan en el estrecho de Ormuz, apenas dos días después de que la República Islámica advirtiera que podría cerrar esa estratégica vía marítima como respuesta a los ataques estadounidenses.

Teherán, por su parte, mantiene su ofensiva de represalia contra intereses norteamericanos en la región. En los últimos días lanzó ataques sobre objetivos militares ubicados en Baréin, Kuwait y Jordania, entre otros países aliados de Washington, ampliando el escenario de un conflicto que continúa sumando nuevos frentes y mantiene en alerta a Medio Oriente.