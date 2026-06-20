Victoria Villarruel se quejó por su exclusión en Rosario: "Parece que es difícil saludar a una vicepresidente en plena democracia"

La funcionaria fue incluida en la comitiva de funcionarios de Santa Fe, separada del Gabinete nacional. "Hay que preguntarles por qué son maleducados", dijo.

Junto a la de Manuel Adorni , la presencia de Victoria Villaruel en el acto por el Día de la Bandera en Rosario era lo más observado por la plana política. Ante ello, Javier Milei eligió un discurso sin confrontaciones, en donde reivindicó la figura de Manuel Belgrano .

En la previa, la reunión de protocolo entre Presidencia y la Gobernación de Santa Fe definió -por un pedido de Karina Milei de que la vicepresidenta no se siente junto al Gabinete- que Villarruel esté en el escenario pero encabezando la fila de funcionarios santafesinos, separada por un pasillo de los ministros nacionales. "Me senté donde me asignaron, al lado de la presidente de la Cámara de Diputados de la provincia de Santa Fe. Conversé con ella y conversaré con todos los que quieran conversar", dijo la vicepresidenta a la prensa tras el acto, tras confirmar que recibió la invitación de la Gobernación de la provincia de Santa Fe.

“Aunque no hubiera recibido invitación hubiera venido", sostuvo y se refirió a la omisión del saludo de Milei y de los ministros: "Parece que es difícil saludar a una vicepresidente en plena democracia. Hay que preguntarles por qué son maleducados". Sobre el motivo de su presencia, aseguró: "Vengo a darle mi homenaje al principal prócer que hizo de la honestidad la razón de su vida, el general Belgrano".

Villarruel no eludió la posibilidad de referirse al jefe de Gabinete : "Es un acto patrio, no un acto para apoyar a Adorni. No hay nadie más peleado con los valores de Belgrano que él". Además, recordó que "fuimos elegidos por el voto popular y dijimos que íbamos a luchar contra la corrupción".

Javier Milei destacó la figura de Manuel Belgrano: "Fue el gran promotor de la libertad"

Luego de los últimos cambios en el equipo de Gobierno, Javier Milei protagonizó el acto protocolar por el Día de la Bandera en Rosario, con la presencia de funcionarios nacionales y santafesinos. El Presidente de la Nación les tomó juramento de lealtad a la bandera a un grupo de cadetes al igual que en el 2024, su última participación en esa ciudad por el aniversario del fallecimiento de Manuel Belgrano. Tras ello, regresó a Olivos.

En su discurso, el Presidente destacó la figura de Manuel Belgrano, a quien calificó como "el gran promotor de la libertad política y económica en los orígenes de la Nación", a quien le reconoció el mérito de "imaginar una Nación antes de que existiera y sembrar las ideas que permitirían construirla". En un momento de su alocución, detuvo los cánticos que lo valoraban: "Quiero que sepan que agradezco profundamente sus manifestaciones de cariño, pero este es el momento de recordar a Manuel Belgrano". "La bandera fue antes que nada una bandera de libertad", destacó.

"La Argentina no nació de la resignación, nació de la audacia", continuó el Presidente, que evitó confrontaciones en un discurso medido, donde eligió cambiar su habitual remate (dijo "patria" en lugar de "carajo"). "Mientras haya argentinos dispuestos a defender la libertad, el trabajo, el mérito, la propiedad, la producción y la independencia nacional, el sueño de Manuel Belgrano seguirá vivo", afirmó.

Previo al Presidente, intervinieron el gobernador santafesino Maximiliano Pullaro y el intendente rosarino Pablo Javkin. El mandatario provincial también valoró la figura de Belgrano ("no pertenecía a un bando, pertenecía a la causa de la patria”), pero confrontó con la gestión nacional: "Queremos decirle muy fuerte a todos, acá en Santa Fe las obras se hacen bajando los costos, con transparencia y sin corrupción". “Recuperamos la paz y el orden que nos habían prometido, pero el orden sin progreso no alcanza”, remató.