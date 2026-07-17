China rechazó las acusaciones de Donald Trump sobre una supuesta injerencia en las elecciones presidenciales de EEUU + Agregar ámbito en









Beijing negó haber interferido en los comicios estadounidenses, cuestionó las denuncias del presidente y le pidió a Washington que deje de utilizar a China en la disputa política interna. Los dichos empantanan la relación entre ambas potencias, mientras se espera que Xi Jinping visite la Casa Blanca en septiembre.

Archivo. Las acusaciones de Trump se dan a meses de la posible visita de Xi Jinping a la Casa Blanca. X: @SpoxCHN_LinJian

China salió al cruce de las acusaciones lanzadas por Donald Trump sobre una presunta intervención del país asiático en las elecciones presidenciales de Estados Unidos de 2020. El gobierno de Xi Jinping calificó los señalamientos como "acusaciones infundadas", negó haber interferido alguna vez en los comicios estadounidenses y aseguró que no tiene ningún interés en hacerlo.

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“Las acusaciones pertinentes de Estados Unidos son completamente inventadas y buscan vilipendiar a China“, afirmó este viernes el vocero del Ministerio de Exteriores chino, Lin Jian, durante una conferencia de prensa en Pekín. En este sentido, insistió: “No tenemos interés en interferir en las elecciones de Estados Unidos y nunca lo hemos hecho”.

Consultado sobre si la polémica podría afectar la visita que el presidente Xi Jinping tiene prevista a la Casa Blanca en septiembre, Lin evitó profundizar y reiteró el mismo planteo: “Como acabo de decir, instamos a Estados Unidos a dejar de convertir a China en un tema en sus elecciones y a hacer algo que sea propicio para las relaciones”.

El gobierno de China desmintió las acusaciones de injerencia electoral La respuesta de Beijing llegó pocas horas después de que Trump volviera a cuestionar los resultados de las presidenciales de 2020, en las que fue derrotado por Joe Biden. Durante un discurso desde la Casa Blanca, el mandatario aseguró que su administración divulgará documentos y pruebas sobre el supuesto "fraude" ocurrido en aquellos comicios. Según Trump, esa documentación demostraría que China llevó adelante “la mayor vulneración de datos electorales de la historia”.

El gobierno chino instó a EEUU a tomar acciones para mejorar la relación entre ambos Estados. “Los documentos abarcan cinco áreas principales de preocupación. En primer lugar, revelan que, a lo largo de varios años, comenzando durante el ciclo electoral de 2020, China perpetró lo que se cree es la mayor vulneración de datos electorales de la historia, lo que derivó en la obtención ilícita por parte de China de los registros de 220 millones de votantes estadounidenses“, sostuvo.

El presidente estadounidense agregó además: “La información de inteligencia revela incluso que China asignó una unidad de explotación de datos específicamente a este nuevo proyecto”. Trump aseguró que las agencias de inteligencia estadounidenses detectaron en 2020 que “los datos de decenas de millones de votantes en 18 estados habían sido comprados, robados o hackeados por China”, aunque acusó a funcionarios de haber ocultado esa información. “Para colmo de males, el segundo conjunto de documentos que estamos haciendo público revela que miembros del ‘Estado profundo’ -un grupo de personas muy conocidas dentro de nuestras agencias de inteligencia—trabajaron activamente para suprimir y restar importancia a la información sobre el alcance de la siniestra injerencia electoral de China, ocultándosela tanto al presidente como al pueblo estadounidense", afirmó. Sin embargo, esas declaraciones contrastan con una evaluación no clasificada de la comunidad de inteligencia de Estados Unidos publicada en 2021, que concluyó que no existían evidencias de que una potencia extranjera hubiera alterado “ningún aspecto técnico” de las elecciones de 2020, incluidos los registros de votantes, las boletas o el recuento de votos. Las declaraciones de Trump generaron una rápida respuesta de Beijing y también fueron rechazadas por dirigentes del Partido Demócrata, que calificaron las denuncias como “falsedades” recicladas.