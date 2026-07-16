Una estatua satirizó a Donald Trump por la guerra con Irán: "Participante número 1"

La estatua fue producida por un colectivo artístico que ya hizo otras intervenciones antes. En una placa, felicitaron al republicano por su "entusiasta implicación" en el conflicto "independientemente del resultado final”.

La nueva estatua se encuentra a pocos pasos del Monumento a los Veteranos de la Guerra de Corea y del asediado Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln.

Una nueva escultura apareció en las últimas horas en una plaza de Washington, al satirizar al presidente Donald Trump por sostener la guerra con Irán . La estatua, que consta de unos tres metros de altura y es de color dorado, representa un supuesto "Trofeo de participación" en el conflicto y apareció frente a la librería del Memorial Martin Luther King Jr ., en la capital estadounidense.

La producción de la instalación fue adjudicada al colectivo The Secret Handshake en el centro de la escena artística y política de Washington, utilizando el espacio público para cuestionar la política exterior del republicano.

La estatua, pintada con aerosol dorado y con el número "#1" grabado en relieve en un lado, presenta la palabra "Participante" en letras mayúsculas en relieve en su base, detalló The Washington Post.

Debajo, una gran placa expresó: “Por la presente, otorgamos al presidente Donald J. Trump este trofeo de participación por su entusiasta implicación en la guerra contra Irán. Mientras que algunos se preocupan por la estrategia militar, la diplomacia o los resultados cuantificables, el presidente Trump demostró el valor de participar independientemente del resultado final”.

El mensaje en la placa continúa: “El presidente Trump se une a las filas de niños de todo el mundo que recibieron un reconocimiento simplemente por presentarse. Nos unimos a ustedes para celebrar este extraordinario logro”. Por último, la obra está firmada: “Con honor, el Comité del Premio del Apretón de Manos Secreto”.

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Al respecto, desde la Casa Blanca fueron contundentes: “Estos ‘artistas’ sin talento deberían dedicarse a su feo ‘arte’ y abstenerse de opinar sobre política exterior, de la que claramente no saben nada, dado que el ejército de Estados Unidos logró todos sus objetivos durante la Operación Furia Épica”, sostuvo la portavoz Anna Kelly.

El grupo Secret Handshake ya hizo intervenciones públicas en otras ocasiones, entre las que se incluyen una estatua de Trump y Jeffrey Epstein tomados de la mano , un homenaje satírico a Trump por parte de los líderes autoritarios del mundo y una reproducción del escritorio de la expresidenta de la Cámara de Representantes, Nancy Pelosi (demócrata por California), con un montón de excremento falso encima que ridiculizaba a los alborotadores del 6 de enero de 2021 que intentaron anular las elecciones de 2020.

Las instalaciones anteriores del grupo, todas las cuales contaban con un permiso del Servicio de Parques Nacionales para su exhibición temporal, estaban ubicadas en lugares destacados del National Mall, incluso a la vista directa del lado oeste del Capitolio.

La nueva estatua se encuentra en una zona mucho menos concurrida del National Mall, a pocos pasos del Monumento a los Veteranos de la Guerra de Corea y del asediado Estanque Reflectante del Monumento a Lincoln.

Un mural en el centro de Teherán mostró a Donald Trump en un ataúd: "Lo vamos a matar"

Un nuevo mural sorprendió en las últimas horas en la histórica Plaza Enghelablab, en Teherán, Irán, tras exhibir al presidente de EEUU, Donald Trump, en un ataúd negro. Junto a la imagen, lo acompaña una leyenda que expresa que "lo matarán" y se entiende como un llamado a la venganza por el asesinato del exlíder supremo Alí Jameneí en febrero de este año.

La Plaza se trata de uno de los puntos más icónicos de la capital de Irán, por la que circulan a diario millones de personas. La obra, inaugurada en el regreso de las tensiones con EEUU, muestra a Trump acostado de perfil con varios mensajes a su alrededor, entre ellos "Mataremos a Trump". La obra forma parte de una serie de llamamientos a la venganza por parte de los sectores más radicales tras el asesinato de Jameneí.

Trump publicó el sábado en su red social que Irán había hecho amenazas “de asesinarme, o intentar asesinarme” y manifestó que 1.000 “misiles están listos y cargados y apuntando a la República Islámica de Irán. Además el diario The Wall Street Journal informó esta semana que Israel alertó a funcionarios de EEUU sobre nuevos planes iraníes de un presunto magnicidio.