El bioquímico Gastón Morán se hará cargo de la dirección del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME-ANMAT)

Bioquímico de carrera y con experiencia en la ANMAT, reemplazará a Mantecón Fumado al frente del organismo encargado de fiscalizar la calidad y seguridad de los medicamentos en el país.

El Gobierno designó a través de la Resolución 2426/2025 al Gastón Morán como nuevo director del Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) dependiente de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Productos Médicos (ANMAT) , en reemplazo de Gabriela Carmen Mantecón Fumado , quién fue apartada del cargo en medio del escándalo por las casi 100 muertes por fentanilo contaminado .

Su llegada tiene como objetivo reconvertir el INAME, un área en la que en los últimos años no cumplió con su principal función: fiscalizar la calidad y seguridad de los medicamentos y advertir ante potenciales riesgos.

Morán es bioquímico egresado de la Universidad de Morón. Magíster en Políticas Públicas de la Universidad Austral, y con posgrado en Farmaeconomía en la Universidad Isalud.

Realizó su residencia en el ANMAT con Título de Especialista en control de calidad de medicamentos; y entre 2011 y 2016 se desempeñó en la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica como Analista en el departamento de microbiología, Jefe de comercio exterior de INAME, Jefe del departamento de estudios y proyecto y como Coordinador técnico de los institutos nacionales.

También fue Presidente de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos y se desempeñó como Subsecretario de Medicamentos e Información Estratégica, y Subsecretario de Atención Primaria e Integración de los Sistemas de Salud.

Desde septiembre 2022 y hasta la actualidad se desempeñó como Director de Evaluación y Control de Biológicos y Radiofármacos en la ANMAT, cargo desde el cual coordinó procesos de fiscalización vinculados a productos de alta complejidad y uso estratégico.

La designación de Morán tiene como objetivo fortalecer el rol del INAME, un área clave del Ministerio de Salud que en los últimos años no cumplió de manera plena con su misión principal: garantizar la fiscalización de la calidad y seguridad de los medicamentos y advertir sobre potenciales riesgos para la población.

La resolución oficial establece que Morán asumirá en carácter transitorio por 180 días hábiles, plazo en el que se deberá avanzar con los concursos correspondientes para cubrir el cargo de manera definitiva.

El INAME, como parte de la estructura de la ANMAT, es el organismo encargado de regular y fiscalizar la producción y comercialización de medicamentos en la Argentina, tarea considerada estratégica para el sistema de salud y la seguridad sanitaria de la población.