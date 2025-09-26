La ANMAT exige el retiró urgente de una crema "antiedad" por ser ilegal

La ANMAT prohibió una crema de "The Ordinary" y otros productos con ácido azelaico por incumplimiento de la normativa vigente.

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) emitió este viernes una resolución urgente para retirar una conocida crema anti edad de todas las góndolas. El organismo detectó irregularidades en su producción.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 6991/2025. El documento explica que el producto no respeta la normativa vigente.

El organismo de control sanitario detectó que el producto " Crema azelaic acid suspensión 10% " de la marca " THE ORDINARY " no estaba registrado en la base de datos del ANMAT, lo que ilegaliza su circulación.

THE ORDINARY no fue el único producto detectado con irregularidades. En la misma línea, ANMAT encontró irregularidades en este conjunto de unidades:

Según el reglamento del organismo los "productos ilegítimos, no inscriptos ante la ANMAT, de los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".

En la Disposición 6991/2025, la ANMAT resolvió que la "comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos. A su vez, informaron a las autoridades sanitarias provinciales y a las del Gobierno de la Ciudad para detener su comercialización.