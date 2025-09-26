SUMATE A LA COMUNIDAD DE ÁMBITO

26 de septiembre 2025 - 18:36

La ANMAT exige el retiró urgente de una crema "antiedad" por ser ilegal

La ANMAT prohibió una crema de "The Ordinary" y otros productos con ácido azelaico por incumplimiento de la normativa vigente.

La medida fue oficializada a través de la Disposición 6991/2025. El documento explica que el producto no respeta la normativa vigente.

¿Cuál es la crema que prohibió la ANMAT?

El organismo de control sanitario detectó que el producto "Crema azelaic acid suspensión 10%" de la marca "THE ORDINARY" no estaba registrado en la base de datos del ANMAT, lo que ilegaliza su circulación.

THE ORDINARY no fue el único producto detectado con irregularidades. En la misma línea, ANMAT encontró irregularidades en este conjunto de unidades:

  • Emulsión skin control rosacea ácido azelaico marca "VIVA DERMO SKIN CARE"
  • Crema Control Anti acné con Ácido Azelaico marca "BLENIE Cosmética Natural"
  • Serum facial Azelaic Topical acid marca "KISO CARE"
  • Crema A-CONTROL Azelaic Acid marca "NINE LESS"
  • Serum azelaic acid 10+ Hyaluron redness soothing marca "ANUA"
  • Crema facial SUPRA AZELAIC ACID marca "ZEALSEA"
  • Crema booster 10% azelaic acid marca "PAULA'S CHOICE"
  • Suero azelaic acid 10 AZ marca "COS DE BAHA"
  • Crema para el acné 14% Azelaic Acid marca "BECHOICEN"
Según el reglamento del organismo los "productos ilegítimos, no inscriptos ante la ANMAT, de los que se desconoce el establecimiento que estuvo a cargo de su elaboración, y en consecuencia para los que no es posible brindar garantías acerca de su eficacia, seguridad y/o formulación con ingredientes permitidos por la normativa vigente aplicable".

En la Disposición 6991/2025, la ANMAT resolvió que la "comercialización, publicidad, publicación en plataformas de venta en línea y distribución en todo el territorio nacional de los productos. A su vez, informaron a las autoridades sanitarias provinciales y a las del Gobierno de la Ciudad para detener su comercialización.

