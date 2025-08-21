Fentanilo contaminado: el Gobierno desplazó a la directora del Instituto Nacional de Medicamentos

Se trata de Gabriela Carmen Mantecón Fumado. La decisión se tomó luego de se conociera que las autoridades del organismo habían sido advertidas sobre las irregularidades en los controles a los laboratorios.

En medio del escándalo por las casi 100 muertes por fentanilo contaminado , el Gobierno resolvió apartar de su cargo a Gabriela Carmen Mantecón Fumado, directora del Instituto Nacional de Medicamentos. La decisión fue comunicada este jueves. Horas antes fue arrestado Ariel García Furfaro , dueño de HLB Pharma.

La medida se implementó a través de la Resolución 2415/2025 del Ministerio de Salud, publicada este jueves en el Boletín Oficial con la firma de su titular, Mario Lugones.

En sus considerandos, el texto solo argumenta que "la Administradora Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), solicita limitar la designación transitoria de la doctora Mantecón Fumado en el cargo de directora nacional del mencionado Instituto Nacional, a partir del 20 de agosto del 2025".

La Justicia investiga demoras para tomar medidas sobre los laboratorios que producían medicamentos con "desvíos de calidad" y por fuera de las normas de buenas prácticas, y se conoció que solo Mantecón Fumado y subalternos habrían tenido acceso a un informe que advertía sobre graves incumplimientos en los laboratorios farmacéuticos involucrados en la causa.

Este jueves, el Ministerio de Salud fue apartado del rol de querellante en la causa del fentanilo contaminado ya que se investigará su responsabilidad en materia de los controles que están bajo la órbita del Poder Ejecutivo .

La decisión fue adoptada por el juez federal Ernesto Kreplak quien ayer ordenó la detención de los dueños y directivos de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo.

La Justicia Federal detuvo este miércoles al dueño y titular del laboratorio HLB Pharma Ariel García Furfaro, quien figura como principal imputado en la causa por la distribución de fentanilo contaminado, que dejó casi 100 muertos en todo el país.

Junto a García Furfaro, fueron detenidos su madre Nilda, su abuela y sus hermanos Diego y Damián. Nilda, de 68 años, es jubilada y fue detenida anoche en su departamento de la calle Yerbal al 1000 por ser accionista y vicepresidenta del laboratorio HLB Pharma.

En cuanto a sus hermanos, la Justicia comprobó que los tres “llevaban el control de las actividades de los laboratorios”. Por último, la quinta detenida es Olga Luisa Arena, la abuela de 88 años, quien en diciembre de 2024, cuando se produjo el lote contaminado, figuraba como “presidenta de HLB Pharma Group SA” en la Inspección General de Justicia.

En el Boletín Oficial consta que el 2 de junio de 2023 renunció como presidente de la sociedad anónima Jorge Pedro Dimopulos y asumió, por pedido de su nieto, la titularidad de la empresa. Ambas mujeres cumplirán con la detención a través de la prisión domiciliaria debido a su edad.

Los otros detenidos por el fentanilo contaminado

