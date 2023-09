Los exabruptos de Ramiro Marra contra Leandro Santoro y Vanina Biasi: "Son unos delincuentes"

“No puedo creer que me hayas hecho esa pregunta. ¿En serio me haces esa pregunta? Realmente querés salir tercero. Eso es una persecución política del kirchnerismo. Hace 23 años que trabajo en el sistema financiero ¿De qué me estás hablando?”, le respondió Marra, mientras que Santoro, rápido de reflejos, le recalcó: “Que no rendiste el examen de idoneidad”.

“No podes interrumpir”, lo cortó Marra y, mientras Santoro sonreía por la exagerada reacción del libertario, continuó: “¿No leíste las reglas? Ahora entiendo las preguntas que hacés, o no te preparaste para este debate. ¿Qué viste una noticia de un medio kirchnerista? Por gente como vos me metí en política, por lo hipócrita que sos”.

Marra tildó de "delincuente" a Biasi

Luego apuntó contra la trabajadora no docente y candidata del FIT, Vanina Biasi, sobre quien dijo haberse “indignado” por sus propuestas y la calificó de “ser gente que se abusa de los pobres y de los chicos”.

“Hoy en el ministerio de Trabajo pasé caminando y vi un piquete. Había una mujer dándole a un bebe de mamar ahí en la calle”, prosiguió Marra, y la respuesta de la candidata del FIT no se hizo esperar: “¿A vos que carajo te importa lo que hace la gente? Lo único que faltaba”. El comentario de Biasi despertó risas y aplausos en los presentes, entre ellos Néstor Pitrola y Alejandrina Barry del FIT.

Marra volvió a recurrir al reglamento para cuestionar la intromisión de la candidata de la izquierda: “Otra vez. Otra vez”, se quejó, al mismo tiempo en que Biasi insistía en cuestionar al libertario “por meterse con la vida de la gente”.

“Lo que acabás de hacer es lo que soles hacer. No respetar las reglas. Te sacan del eje”, reprochó Marra y cerró: “Son unos delincuentes”.