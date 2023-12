El error histórico de Bullrich al comparar la agresión a Milei con un ataque que sufrió Julio A. Roca

"En 1886, Julio Argentino Roca, el arquitecto de la Argentina moderna, recibió una agresión el día que asumió. En 2023, Javier Milei, el arquitecto de la libertad, recibió otra. ¿Casualidad o causalidad?" , publicó la exministra de Mauricio Macri y Fernando de la Rúa. Pero no reparó en un error clave: el ataque contra Roca no ocurrió el día de su asunción.

El error histórico de Bullrich al comparar a Milei con Roca

En 1886, el militar y artífice del genocidio de los pueblos originarios mediante la mal llamada "Conquista del Desierto" acudió al Congreso de la Nación como mandatario de la república pero, a diferencia de Milei, no fue para asumir un mandato sino para encabezar la inauguración del período de sesiones ordinarias, las últimas de su gobierno, ya que al año siguiente le pasaría el bastón de mando a su cuñado, Miguel Juárez Celman.

Mientras se dirigía desde la Casa de Gobierno hacia el Parlamento de la Nación, a pie y acompañado por su gabinete, el expresidente Roca recibió un piedrazo de parte de un ciudadano. El cascote impactó de lleno en su parietal izquierdo, aunque la agresión no pasó a mayores y el atacante fue detenido por Carlos Pellegrini, quien venía detrás de Roca, a unos pocos pasos, según cuentan las crónicas del momento.

El atacante Ignacio Monges era un correntino de 36 años, seguidor de Dardo Rocha, exgobernador de la Provincia de Buenos Aires entre 1881 y 1884.

Luego del ataque, Roca fue asistido y debieron curarle la herida. Con una venda en la cabeza, el expresidente se dirigió al recinto del Congreso para pronunciar unas palabras para dar apertura a las sesiones. Aunque se encargó de aclarar que, debido al ataque, no pronunciaría el discurso completo: "Un incidente imprevisto me priva de la satisfacción de leer mi último mensaje que como Presidente dirijo al Congreso de mi país. Hace un momento sin duda un loco, al entrar yo al Congreso, me ha herido en la frente no sé con qué arma”, dijo.

“Me retiro sin odios ni rencores para nadie, ni aún para el asesino que me ha herido”, cerró su breve discurso. Un año después, Monges fue condenado a 10 años de prisión por tentativa de homicidio, con premeditación y alevosía, con el agravante que lo hizo contra el presidente de la Nación. El rostro vendado de Roca, mientras daba su discurso, sería inmortalizado en la reconocida pintura de Juan Manuel Blanes.

En 1898 Roca volvería al gobierno para suceder a Juárez Celman y completaría su segunda presidencia, dejando el gobierno en 1904.