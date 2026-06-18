El Gobierno asegura que las personas con discapacidad pueden seguir viajando gratis con el CUD físico + Agregar ámbito en









La Secretaría de Transporte salió a aclarar que el Certificado Único de Discapacidad mantiene plena vigencia para acceder al transporte público sin costo. La nueva vinculación con la tarjeta SUBE será opcional y no reemplazará el sistema actual.

La aclaración llegó tras una jornada marcada por largas filas en oficinas de ANSES y denuncias de usuarios que aseguraban haber tenido dificultades para viajar por no haber realizado el nuevo trámite de asociación con la SUBE.

La Secretaría de Transporte del Ministerio de Economía de la Nación aseguró este jueves "que las personas con discapacidad pueden continuar viajando sin costo en el transporte público mediante la presentación de su Certificado Único de Discapacidad (CUD) físico, que mantiene plena vigencia", en un contexto de largas filas en distintas sedes de ANSES.

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En el mismo comunicado, explicaron que "a partir del 19 de junio, además, quienes lo deseen podrán asociar su CUD a una tarjeta SUBE registrada para acceder al beneficio en colectivos de jurisdicción nacional y trenes. Esta modalidad es opcional y no reemplaza al sistema actual. Por este motivo, las empresas de transporte y los conductores deberán aceptar tanto el CUD físico como la acreditación del beneficio a través de una tarjeta SUBE asociada. Ante cualquier negativa a reconocer el beneficio, impedir el viaje, exigir requisitos no previstos en la normativa o desconocer la validez del CUD físico, se recuerda a los usuarios que pueden realizar la denuncia correspondiente a través de los canales oficiales".

La aclaración de parte de la Secretaría de Transporte se dio en medio de algunos testimonios que aseguraron que no pudieron ingresar a los colectivos ya que no contaban con el trámite hecho. Además, durante todo el jueves cientos de personas se congregaron en las oficinas de ANSES para realizar el trámite, debido a los diferentes problemas que presenta la página, ya que se encuentra saturada por los numerosos intentos de ingreso.

En el final del comunicado oficial, se resalta que:

Las empresas de transporte y los conductores deben aceptar tanto el CUD físico como la acreditación del beneficio mediante SUBE.

El CUD físico continúa vigente.

La vinculación a SUBE es una alternativa adicional, no un reemplazo.

adicional, no un reemplazo. No tiene fecha límite y cada persona podrá adherirse cuando lo desee o continuar utilizando su CUD físico.

Ante incumplimientos, se puede denunciar por los canales oficiales de la CNRT.

PERSONAS CON DISCAPACIDAD_ EL CUD FISICO SIGUE VIGENTE Y SE RECUERDAN LOS CANALES DE DENUNCIA ANTE INCUMPLIMIENTOS.docx

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