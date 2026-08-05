Polémica en la Cámara alta: el senador Joaquín Benegas Lynch encabeza empresa que asesora a extranjeros en la compra de tierras en Argentina

Glocal Terra SRL fue constituida en 2020 y ofrece servicios de intermediación y administración de campos. La actividad de la firma quedó bajo la lupa antes del tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada.

Joaquín Benegas Lynch es senador nacional por Entre Ríos e integra el bloque de La Libertad Avanza.

El senador nacional de La Libertad Avanza Joaquín Benegas Lynch es socio fundador de una empresa dedicada a brindar asesoramiento a inversores extranjeros interesados en adquirir y administrar tierras rurales en la Argentina.

Se trata de Glocal Terra SRL , una sociedad creada en 2020 por el legislador entrerriano y su esposa, Eloísa Perea Muñoz . La actividad de la firma comenzó a generar repercusiones en el Senado en la previa del tratamiento del proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada , que incluía hasta estar tarde cambios en el régimen de adquisición y titularidad de tierras rurales por parte de extranjeros.

De acuerdo con la documentación constitutiva de la empresa, Benegas Lynch figura como socio gerente; mientras que su objeto social contempla el asesoramiento comercial, legal y financiero, además de la intermediación para inversores extranjeros que busquen comprar inmuebles y campos dentro del territorio argentino.

La compañía se presenta como una firma especializada en inversiones y gestión de propiedades rurales en América Latina. En su sitio web asegura contar con experiencia en operaciones que involucraron más de 3 millones de hectáreas y ofrece acceso a campos agrícolas, superficies forestales, áreas destinadas a conservación y propiedades rurales de alta gama.

Entre sus servicios también aparece la administración de tierras pertenecientes a clientes extranjeros. Según explica la propia empresa, esa tarea puede incluir la gestión de los activos en representación y bajo las instrucciones de sus propietarios.

Glocal Terra también expone una posición favorable a la reducción de las regulaciones estatales sobre la actividad privada. En su presentación institucional sostiene que las empresas que operan en mercados libres pueden generar beneficios sostenibles para las comunidades, mientras que atribuye a las intervenciones gubernamentales efectos negativos sobre la economía.

Antes de fundar esta sociedad, Benegas Lynch estuvo al frente de Pampa Partners, una firma vinculada al empresario y ambientalista estadounidense Douglas Tompkins, fallecido en 2015. El magnate adquirió grandes extensiones de territorio en la Argentina y Chile para destinarlas a proyectos de conservación ambiental.

Juliana Di Tullio pidió apartar a Benegas Lynch de la votación

En medio de las repercusiones por la actividad de Glocal Terra, la senadora de Unión por la Patria Juliana Di Tullio presentó una impugnación ante la Presidencia del Senado para que Benegas Lynch no intervenga en el tratamiento del proyecto de Ley denominado “Inviolabilidad de la propiedad privada”.

La legisladora solicitó su abstención e inhabilitación para participar del debate, firmar dictámenes o votar la iniciativa. Argumentó que existe una posible colisión entre su función pública y sus intereses privados por su participación en una sociedad vinculada con la intermediación de operaciones inmobiliarias rurales.

El proyecto de inviolabilidad de la propiedad privada será tratado este jueves 6 de agosto desde las 14. En su presentación, Di Tullio sostuvo que cualquier cambio en la regulación vigente podría tener consecuencias sobre la actividad comercial de la empresa a la que se encuentra vinculado el senador libertario.

“Cualquier modificación, flexibilización o regulación de la normativa vigente impacta directamente en el volumen de negocios, la facturación y los beneficios de la empresa a la que se encuentra vinculado, viciando de parcialidad cualquier posición o voto que emita sobre la materia”, afirmó.

La senadora fundamentó su pedido en el artículo 66 de la Constitución Nacional y en distintos apartados de la Ley 25.188 de Ética en el Ejercicio de la Función Pública. La presentación deberá ser evaluada por las autoridades de la Cámara alta antes del comienzo de la sesión.