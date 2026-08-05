Pablo Quirno también pidió la renuncia de Victoria Villarruel y la acusó de intentar desestabilizar al Gobierno

El canciller cuestionó las declaraciones de la vicepresidenta sobre Javier Milei y aseguró que, si no comparte el rumbo de la Casa Rosada, debería “dar un paso al costado”.

Pablo Quirno sostuvo que las expresiones de Victoria Villarruel contra el Presidente fueron “muy desafortunadas”.

El canciller Pablo Quirno profundizó este miércoles la confrontación del Gobierno con Victoria Villarruel al pedirle que renuncie si no está de acuerdo con el rumbo de la gestión de Javier Milei . Además, acusó a la vicepresidenta de haber buscado “generar desestabilización” desde el comienzo del mandato.

Las declaraciones se conocieron luego de un nuevo revés para el oficialismo en el Senado, donde tuvo que retirar del proyecto de Inviolabilidad de la Propiedad Privada el capítulo que habilitaba una mayor participación extranjera en la adquisición de tierras rurales.

En declaraciones televisivas, Quirno respondió a los recientes mensajes de Villarruel en las redes sociales. La titular del Senado había manifestado su “genuina preocupación” por Milei y aludido a las “persecuciones imaginarias” del mandatario.

“ Me parece que son declaraciones muy desafortunadas ”, señaló el ministro de Relaciones Exteriores. Para el funcionario, las palabras de la vicepresidenta implicaron poner en duda las capacidades del Presidente para conducir el país.

Quirno recordó que Villarruel llegó al Gobierno como parte de la fórmula presidencial encabezada por Milei y sostuvo que su responsabilidad institucional es acompañar el programa elegido en las urnas.

“Nosotros somos un equipo de gobierno que está tratando de llevar a la Argentina a otro lugar, con mucho esfuerzo de los argentinos, y esto no es lo que corresponde de una vicepresidenta”, afirmó en diálogo con A24.

El canciller consideró que Villarruel realiza comentarios “contrarios a la autoridad presidencial” y reclamó abiertamente su salida. “Estoy pidiendo que dé un paso al costado si ella piensa esto. Claramente, no es procedente hablar de un presidente de esa manera”, expresó.

También la acusó de haber intentado posicionarse como una alternativa interna durante los primeros meses de gestión. Según Quirno, la vicepresidenta se presentaba ante distintos sectores con el mensaje de que estaría disponible si ocurría algo con el Gobierno.

Quirno se sumó al pedido de Diego Santilli

El planteo del canciller se produjo pocos días después de que el jefe de Gabinete, Diego Santilli, también reclamara la renuncia de Villarruel por sus comentarios sobre Milei.

Santilli había calificado sus publicaciones como una “barbaridad” y un “disparate”. Al ser consultado sobre el futuro político de la vicepresidenta, sostuvo que debía dejar el cargo si no coincidía con el Presidente. “Que dé un paso al costado, que arme su proceso y que compita”, afirmó el jefe de Gabinete.

Diego Santilli fue el primer integrante del Gabinete en reclamar públicamente que Villarruel diera “un paso al costado”.

La polémica comenzó luego de que Milei replicara una publicación de la diputada libertaria Lilia Lemoine, quien acusó a Villarruel de coordinar acciones contra el Gobierno junto con la legisladora Marcela Pagano. La vicepresidenta respondió que sentía preocupación por el estado del mandatario y sus supuestas “persecuciones imaginarias”.

Sus palabras provocaron una fuerte reacción dentro de la Casa Rosada, donde las interpretaron como un cuestionamiento directo a la aptitud y autoridad presidencial.

La decisión de Villarruel que generó malestar en la Casa Rosada

El enfrentamiento sumó un nuevo capítulo cuando Villarruel firmó un decreto para permitir que la senadora de Unión por la Patria Anabel Fernández Sagasti solicite participar de manera virtual en la sesión del jueves.

La legisladora mendocina cursa un embarazo de 32 semanas y, por indicación médica, no puede trasladarse a Buenos Aires. La habilitación todavía debe ser ratificada por el pleno del Senado.

Aunque la situación respondió a una imposibilidad médica, la decisión generó malestar dentro del oficialismo por producirse en la previa de una sesión en la que La Libertad Avanza enfrentaba dificultades para garantizar el quórum y reunir los votos necesarios.

En el entorno de la jefa del bloque libertario, Patricia Bullrich, cuestionaron el mecanismo utilizado y señalaron que la vicepresidenta no podía modificar las reglas de funcionamiento de la Cámara mediante un decreto. Desde el oficialismo sostuvieron además que incorporar el asunto al temario de una sesión requeriría el respaldo de dos tercios de los senadores.

Villarruel también habilitó la posibilidad de que el radical catamarqueño Flavio Fama, recientemente operado de una rodilla, participe de manera remota. A su vez, revirtió modificaciones impulsadas por el oficialismo en la integración de distintas comisiones y restableció su conformación anterior.