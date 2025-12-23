El Gobierno avanza con Cambios en la Policía de Seguridad Aeroportuaria: Alejandra Monteoliva designó nuevas autoridades + Seguir en









Se aceptaron las renuncias de la conducción de la PSA y se nombró a Carlos Alberto Tonelli Banfi como nuevo director nacional y a Verónica Valeria Paolino como subdirectora.

El Gobierno oficializó cambios en la cúpula de la Policía de Seguridad Aeroportuaria mediante el Decreto 902/2025. Ministerio de Seguridad

El Gobierno oficializó este martes una renovación en la cúpula de la Policía de Seguridad Aeroportuaria (PSA). A través del Decreto 902/2025, publicado en el Boletín Oficial, se aceptaron las renuncias de las máximas autoridades de la fuerza y se dispusieron nuevas designaciones en el ámbito del Ministerio de Seguridad Nacional.

aviso_336621 La norma, firmada por el presidente Javier Milei y la ministra Alejandra Susana Monteoliva, acepta la renuncia del doctor Alfredo Hernán Gallardo al cargo de Director Nacional de la PSA, con efecto a partir del 10 de diciembre de 2025, y designa desde el 11 de diciembre al doctor Carlos Alberto Tonelli Banfi como su reemplazante.

Carlos Alberto Tonelli Banfi fue designado nuevo director nacional de la PSA En el mismo sentido, el decreto formaliza la salida del Comisionado General (R) Miguel Ángel Martino del cargo de Subdirector Nacional de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, también a partir del 10 de diciembre, y nombra desde el día siguiente a la Comisionado General Verónica Valeria Paolino como Subdirectora Nacional de la fuerza.

