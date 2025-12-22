Rafael Grossi puso primera para competir por la ONU: lanzó su candidatura con un acto en Cancillería + Seguir en









El jefe de la OIEA encabezó el acto junto al canciller, Pablo Quirno. En caso de ser electo, será el segundo latinoamericano en ocupar el cargo en ochenta años.

El canciller Pablo Quirno junto a Rafael Grossi en el acto que se llevó a cabo en el Palacio San Martín. Cancillería Argentina

Rafael Grossi puso primera en su carrera para competir para el cargo de Secretario General de la Organización de Naciones Unidas (ONU). El actual director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA) encabezó este lunes un acto de lanzamiento de su candidatura junto al canciller Pablo Quirno en el Palacio San Martín.

El Ministro de Relaciones Exteriores defendió la postulación de Grossi al manifestar que “surge de una reflexión profunda” sobre “el momento crítico que atraviesa el sistema multilateral” y el tipo de liderazgo que hoy necesitan las Naciones Unidas “para recuperar eficacia y credibilidad, sin las cuales, su esencia queda despojada de sentido y mística”.

Palacio… pic.twitter.com/dyu5b7GrQE — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) December 22, 2025 Para Quirno, la ONU requiere de un liderazgo "con el coraje de hacer lo difícil y correcto, aun cuando ello resulte incómodo, antes que optar por soluciones fáciles pero inconducentes (…), un liderazgo que privilegie la acción, la generación de confianza y la responsabilidad". Según dijo, la figura de Grossi reúne todas estas cualidades.



Palacio… pic.twitter.com/dyu5b7GrQE — Cancillería Argentina (@Cancilleria_Ar) December 22, 2025 Para Quirno, la ONU requiere de un liderazgo “con el coraje de hacer lo difícil y correcto, aun cuando ello resulte incómodo, antes que optar por soluciones fáciles pero inconducentes (…), un liderazgo que privilegie la acción, la generación de confianza y la responsabilidad”. Según dijo, la figura de Grossi reúne todas estas cualidades.

Con más de 40 años de trayectoria diplomática y una destacada labor al frente del OIEA, con intervenciones que lo pusieron en el primer plano mundial como su rol de contralor de las centrales nucleares en Ucrania durante la guerra con Rusia, el rol de Grossi se fue consolidando como un referente internacional capaz de actuar y mediar.

pablo quirno y rafael grossi 2 Argentina destacó el liderazgo y la experiencia de Rafael Grossi para conducir la ONU “Como miembro fundador de las Naciones Unidas, la Argentina promueve firmemente la cooperación entre las naciones y considera que, en un escenario global complejo y atravesado por conflictos multidimensionales, resulta imperativo volver a poner en el centro de la labor diaria de la Organización los propósitos y principios consagrados en la Carta de las Naciones Unidas”, informó Cancillería.

Para esa tarea, considerada como “crucial” por las autoridades nacionales, Argentina considera que Grossi “cuenta con el liderazgo, la experiencia, los conocimientos y capacidades que la coyuntura actual requiere”. pablo quirno y rafael grossi 3 Cancillería Argentina En los últimos seis años, el director de la OIEA ha logrado transformar al organismo en un actor central en el cruce entre la seguridad internacional, la energía, la ciencia y el desarrollo, con un uso responsable de los recursos. Cabe recordar que el proceso de selección del próximo Secretario General de las Naciones Unidas se inició el 25 de noviembre pasado, mediante una nota conjunta de los Presidentes del Consejo de Seguridad y la Asamblea General de las Naciones Unidas. Por último, Cancillería destacó la importancia del cargo de Secretario General como "el puesto más alto dentro del sistema multilateral de las Naciones Unidas", al que solamente en una oportunidad pudo acceder un latinoamericano. Fue Javier Pérez de Cuéllar, entre 1982 a 1991. De ser electo, Grossi sería el segundo en ochenta años.