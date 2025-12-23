Más dudas que certezas: Ian Lucas respondió sobre su relación con Evangelina Anderson + Seguir en









Ian Lucas esquivó con humor y ambigüedad preguntas sobre su vínculo con Evangelina Anderson, dejando más interrogantes que certezas.

La respuesta del cantante que reabrió interrogantes sobre su vínculo con Anderson

En un evento multitudinario en el estadio de Vélez, Ian Lucas, uno de los participantes revelación de Master Chef Celebrity, se vio frente a una pregunta sobre qué pasaba realmente con Evangelina Anderson.

El interrogante, lanzado sin filtro por su amigo Federico Vigevani ante un público expectante, encendió las redes. Lo que intentó ser una respuesta casual terminó siendo un momento de silencio, sonrisas cómplices y una declaración que no cerró nada.

Desde que ambos comparten set, las versiones sobre un romance han circulado con más fuerza que un compás en plena competencia. Y aunque algunos gestos y posteos en redes sociales alimentan la narrativa, lo concreto es que no hay una confirmación clara de un vínculo sentimental entre ellos.

Ian Lucas Instagram Ian Lucas ¿Qué le respondió Ian Lucas a Fede Vigevani sobre Evangelina Anderson? En medio del evento y con la multitud prendida al hilo de cada palabra, Federico Vigevani le tiró sin vueltas: “¿Qué está pasando con Evangelina Anderson?”. La respuesta inicial de Ian fue casi de manual: comentó que Anderson era simplemente su compañera de Master Chef Celebrity, intentando desactivar el tema con una sonrisa.

Shippean a Evangelina Anderson con Ian Lucas Ian Lucas en Instagram Con los ojos brillando ante los gritos, su intento de cerrarle la puerta a la especulación no convenció a nadie. Ante la insistencia, Wanda Nara, presente en la escena, levantó la apuesta con una frase pícara, y Lucas respondió con un dejo de incertidumbre: “El día de mañana ya se sabrá, ¿o no, amigo?”, dejando el tema abierto más que cerrado.

Del otro lado, Anderson, que viene de una separación mediática con Martín Demichelis y de reunirse con su ex pareja por cuestiones familiares, tampoco abrió puertas definitivas sobre lo afectivo con Lucas. Algunas acciones en redes, como dejar de seguirse y volver a hacerlo, fueron interpretadas como parte del shippeo que tanto atrapa al público.

