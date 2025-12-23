Martín Porro fue designado en la CNEA por el gobierno de Javier Milei y se oficializó la salida de Germán Lavalle

A través de un decreto publicado en el Boletín Oficial, el Ejecutivo aceptó la renuncia de Germán Guido Lavalle al frente de la Comisión Nacional de Energía Atómica y designó como reemplazante al ingeniero Martín Eduardo Porro, con vigencia desde el 18 de diciembre.

El Gobierno oficializó la renuncia de Germán Guido Lavalle como presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA) y dispuso la designación de Martín Eduardo Porro como nuevo titular del organismo. La decisión quedó plasmada en un decreto publicado este martes en el Boletín Oficial , que establece que ambos movimientos rigen a partir del 18 de diciembre , en el marco de una reorganización de áreas estratégicas del sector energético.

La salida de Lavalle se produce tras la reciente asunción de Federico Ramos Nápoli como secretario de Asuntos Nucleares , en un momento clave para el área, atravesado por la continuidad de proyectos en marcha y el cumplimiento de compromisos asumidos por la Argentina tanto a nivel nacional como internacional.

Lavalle había sido designado al frente de la CNEA mediante el Decreto 380 , el 2 de mayo de 2024, luego de una extensa trayectoria vinculada al sector nuclear. Su gestión concluye tras una etapa que tuvo como ejes el impulso a iniciativas estratégicas para el desarrollo energético y sanitario del país.

Entre los principales hitos de su administración se destacó el avance para la finalización del Reactor Argentino Multipropósito RA-10 , la obtención de la licencia para el inicio de operaciones del Centro Argentino de Protonterapia (CEARP) y la firma de un memorándum de entendimiento con Candu Energy Inc. , orientado a la cooperación tecnológica y al suministro de agua pesada.

También sobresalió la entrega al Hospital Garrahan del acelerador lineal Elekta EVO , un equipamiento único en la Argentina destinado al tratamiento de radioterapia pediátrica .

La renuncia de Lavalle fue aceptada mediante el Decreto 905/2025, que en el mismo texto oficializó el nombramiento de su sucesor. “Desígnase, a partir del 18 de diciembre de 2025, al ingeniero químico Martín Eduardo Porro en el cargo de Presidente de la Comisión Nacional de Energía Atómica (CNEA)”, señala la norma.

La llegada de Porro marca el inicio de una etapa orientada a la reorganización y optimización de los recursos estratégicos del organismo, con el objetivo de fortalecer su rol en el desarrollo energético y sanitario nacional.

El perfil técnico del nuevo titular

Martín Eduardo Porro cuenta con más de 30 años de experiencia en la industria nuclear y en la gestión energética, tanto en el ámbito público como en el privado. Hasta su designación, se desempeñaba como gerente de producción en Dioxitek S.A., donde tuvo a su cargo la coordinación de las plantas de producción de dióxido de uranio en Córdoba y de fuentes selladas de cobalto 60 en el Centro Atómico Ezeiza.

Según informó la CNEA, durante ese período lideró la planificación y ejecución de un récord histórico en la producción de dióxido de uranio (UO) en 2024-2025, además de encabezar el plan de renovación de la planta cordobesa, clave para el abastecimiento de este insumo estratégico.

En el ámbito estatal, Porro condujo durante cinco años programas de eficiencia energética y proyectos de energía en la Secretaría de Gobierno de Energía, donde se destacó como coordinador del Programa Nacional PROUREE en organismos nacionales, provinciales y municipales. También participó en auditorías, capacitaciones técnicas con organismos internacionales y comisiones de la ONU vinculadas a eficiencia energética en edificios públicos y desarrollo normativo.

Dentro de la propia Comisión Nacional de Energía Atómica, impulsó el primer programa institucional de medición y evaluación de eficiencia energética y coordinó la primera auditoría técnico-normativa conjunta con la SIGEN en la sede central. En el área nuclear, fue jefe de operaciones en reactores de experimentación y producción entre 2004 y 2008 y participó durante una década en equipos de puesta en marcha de Atucha I y II, incluyendo tareas críticas previas a la carga de agua pesada y contratos tecnológicos con Nucleoeléctrica Argentina S.A. y la Fundación Balseiro.

En el plano académico, Porro es ingeniero químico por la Universidad Tecnológica Nacional (UTN) y cuenta con posgrados en gestión de proyectos, operación de reactores nucleares y liderazgo energético, además de certificaciones en calidad, normativas internacionales y energías renovables.