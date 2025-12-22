De qué trata Defendiendo lo indefendible, el libro que le regaló Javier Milei a sus ministros + Seguir en









Antes de la cena de fin de año en la Quinta de Olivos, el mandatario le dio a cada uno de los funcionarios una copia del libro del economista británico Walter Block.

El presidente Javier Milei cerró el año este lunes con un asado en la Quinta de Olivos junto a todos sus ministros y otros integrantes fundamentales del Poder Ejecutivo. Antes del comienzo del encuentro, el mandatario le regaló a cada uno de sus funcionarios una copia del libro Defendiendo lo indefendible del economista Walter Block.

El objetivo central del texto publicado en 1976 es argumentar a favor de la libertad individual y el libre mercado como principios fundamentales para la sociedad, incluso cuando se analizan casos controversiales o incómodos.

Javier Milei ministros En ese sentido, el autor estadounidense busca, a lo largo de su ensayo, repudiar las prohibiciones del Estado a personas, actividades o conductas que suelen ser condenadas socialmente aunque no violen la libertad ni la propiedad de terceros.

Para demostrar su punto, Block separa entre lo inmoral y lo legal y explica que aunque un hecho sea ofensivo o repudiable para parte de la sociedad, el Estado no debe usar sus fuerzas u organismos para impedirlo.

Algunos de los casos que menciona para explicar este problema son la prostitución, el robo, la especulación, el consumo de drogas o algunas formas de relación laboral. En cada uno de estos escenarios remarca que si existe el consentimiento de las partes, el Estado no debe intervenir.

Block aclara, sin embargo, que no avala moralmente estas prácticas sino que busca demostrar que la defensa de las libertades individuales debe ser en todos los contextos y no avalar las restricciones cuando las conductas resultan incómodas. Javier Milei cerró el año junto a sus ministros en la Quinta de Olivos El encuentro de cierre de año del Gobierno sirvió como preparación para los desafíos que vienen en 2026, donde tendrá especial importancia el tratamiento del Presupuesto en el Senado y el debate por la reforma laboral que envió el Poder Ejecutivo al Congreso de la Nación. La reunión tuvo un tono similar a la de finales del 2024. En aquel entonces, los funcionarios nacionales y el Presidente compartieron un asado en el quincho de Olivos.