Violencia de género: rechazan recurso de Fabiola Yañez y Daniel Rafecas seguirá en la causa contra Alberto Fernández + Seguir en









La exprimera dama aspiraba a llegar a la Corte Suprema para que se rechace el cambio de juez, pero no logró aval de Casación Penal. De esta manera, Julián Ercolini continuará apartado tras la recusación que le efectuó Alberto Fernández.

Avanza la causa contra Alberto Fernández por violencia de género sobre su expareja, Fabiola Yañez.

La Cámara Federal de Casación Penal dio un revés a la querella de Fabiola Yañez al no avalar un recurso para llegar hasta la Corte Suprema en su rechazo al cambio de juez en la causa por la violencia de género ejercida por el expresidente Alberto Fernández. De esta manera, Daniel Rafecas quedó ratificado en el expediente.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

La resolución del máximo tribunal penal federal del país dejó firme la continuidad del proceso bajo la órbita de Rafecas, luego de que inicialmente estuviera a cargo de Julián Ercolini, quien fuera recusado por Alberto Fernández.

El fallo, firmado por la camarista Ángela Ledesma y su par Guillermo Yacobucci, declaró “inadmisible” el recurso extraordinario contra la decisión de Casación, que el 6 de octubre pasado apartó de la causa a Ercolini, quien, según el exmandatario, tenía una “enemistad manifiesta” para consigo, luego de que los uniera una amistad.

De acuerdo a la resolución a la que accedió la Agencia Noticias Argentinas, la presentación de la exprimera dama no cumplió con los requisitos formales para este tipo de recursos ni logró demostrar la existencia de una cuestión suficiente que habilitara la llegada a la Corte con el tema.

fabiola-yanez.webp El fallo, firmado por la camarista Ángela Ledesma y su par Guillermo Yacobucci, declaró “inadmisible” el recurso extraordinario contra la decisión de Casación presentado por los representantes de Fabiola Yañez. Los argumentos de Casación para rechazar el planteo de Fabiola Yañez Para Casación, los planteos de la defensa de Yañez “sólo evidencian una opinión diversa sobre la cuestión debatida y resuelta” y no configuran arbitrariedad alguna, doctrina que exige “demostración de defectos graves en la decisión recurrida que la descalifiquen como acto jurisdiccional válido, lo cual el impugnante no ha acreditado”.

El 6 de octubre la misma Sala II de Casación hizo lugar a un planteo de la defensa de Fernández, apartó a Ercolini, ratificó la validez de todo lo hecho hasta ese momento en la pesquisa y ordenó sortear nuevo juez. Ahora, con la decisión de la Casación, Rafecas, quedó en condiciones de seguir con el expediente. Así las cosas, el juez podrá posteriormente iniciar el camino hacia el juicio oral en la causa por al cual Fernández está acusado por supuestas “amenazas coactivas y lesiones leves y graves, agravadas por el vínculo y por haber sido cometidas en un contexto de violencia de género”. Estos delitos prevén hasta 15 años de prisión y según la acusación fiscal se habrían cometido desde 2016 hasta agosto de 2024. Según la acusación fiscal, Fernández ejerció una “violencia sistemática” contra Yáñez en el marco de una relación de poder asimétrica, agravada luego durante su gestión como Presidente.