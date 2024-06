El Gobierno bonaerense explicó la decisión de eliminar la repitencia en la provincia

El director de Cultura y Educación de la provincia de Buenos Aires, Alberto Sileoni , defendió la iniciativa que elimina la repitencia en las escuelas del territorio bonaerense: "Yo no soy el ministro del siga siga".

"¿Por qué nos ponemos tan nerviosos con un sistema que tiene 100 años y que no ha demostrado que los pibes aprenden más cuando repiten ? El mundo salió de la repitencia hace tiempo, buena parte de la argentina. Más de la mitad de la Argentina ya tiene otro régimen académico", agregó.

La titular del Senado criticó con dureza las modificaciones realizadas en materia educativa en la Provincia de Buenos Aires y, a través de sus redes sociales, publicó fotos de Kicillof junto al secretario general de SUTEBA, Roberto Baradel; al líder de La Cámpora, Máximo Kirchner; y la presidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto, a quienes tildó de "impresentables".

"En una provincia donde para el Gobernador Kicillof sus referentes son estos impresentables, sacar la repitencia avala y acrecienta los desastrosos resultados en los cuales los estudiantes no comprenden textos, no pueden hacer operaciones matemáticas y no comprenden el valor del esfuerzo que siempre tiene premio", lanzó.

El gobierno bonaerense y la medida de eliminar la repitencia: en qué consiste

Según detalló anteriormente Sileoni, la nueva modalidad implementará una calificación por cuatrimestre, donde el alumno deberá sacar 7 o más en una nota final que no puede promediarse.

Las materias aprobadas no se recursarán mientras que las materias pendientes de aprobación se enseñarán y estudiarán más porque se intensificarán o recursarán hasta que los y las estudiantes adquieran los conocimientos.

Además, se podrán intensificar los conocimientos de hasta cuatro materias. Para ello se establecen cuatro períodos más de intensificación y profundización de la enseñanza y el estudio. Los periodos serán de 15 días al inicio y final de cada cuatrimestre, diciembre y febrero. En caso de que un estudiante tenga más de cuatro materias pendientes, se definirá cuáles son las materias que se intensificarán y cuál/es se recursará/n.