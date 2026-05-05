Brutal ataque a una adolescente en Villa Ballester: un grupo de chicas la arrastró de los pelos

La víctima intentó escapar sin éxito y el ataque duró varios segundos. La golpiza se extendió a otro adolescente que también quedó tendido en el piso.

Un testigo que pasaba por el lugar, en el municipio de San Martín, filmó lo que sucedía al tiempo que pedía que se frenara el ataque.

Un grupo de chicas atacó a una adolescente que caminaba por la vereda en Villa Ballester, provincia de Buenos Aires . Fue en la vía pública, donde estaban rodeadas de otras personas, y la arrastraron por el piso mientras intentaba escapar.

Mientras algunos de los agresores mantenían alejados a un par de amigos de la víctima, la joven agredida era arrastrada de los pelos por la vereda, golpeada con brutalidad e insultada.

De acuerdo a los medios locales, el hecho tuvo lugar a metros de la Escuela Hogar Cristiana F.E ., en las inmediaciones de las calles Almirante Brown y Artigas. Un testigo que pasaba por el lugar, en el municipio de San Martín, filmó lo que sucedía al tiempo que pedía que se frenara el ataque. “¡Larga! ¡Listo amigo, ya está, ya está!“, pedía.

El hecho tuvo lugar a metros de la Escuela Hogar Cristiana F.E., en las inmediaciones de las calles Almirante Brown y Artigas.

La víctima intentó escapar sin éxito mientras el ataque duró varios segundos, al punto que la golpiza se extendió a otro adolescente que también quedó tendido en el piso.

Según el medio local Zona Norte Diario, las agresoras, que serían alrededor de ocho, escaparon a pie hasta una esquina cercana, donde las aguardaban otros jóvenes en motocicletas, por lo que los investigadores intentan determinar si se trató de un ataque premeditado contra la víctima.

Ese mismo medio indicó que efectivos policiales llegaron al cruce de Almirante Brown y Artigas, donde se reunieron padres, alumnos y vecinos de la zona para reclamar explicaciones por lo ocurrido.

Santa Fe: el alumno que mató a un chico en la escuela de San Cristóbal volverá a clases

A principios de mes, la comunidad de San Cristóbal, una pequeña localidad de Santa Fe, quedó conmocionada por un tiroteo llevado a cabo en la escuela N°40 Mariano Moreno, por parte de un alumno de 15 años. Como resultado, un compañero murió y otros dos fueron heridos. Ahora, y tras pasar por una internación en un instituto de menores, el adolescente retomará sus actividades, luego de también confirmarse que pertenecía a un grupo digital que incentivaba masacres.

La víctima fatal fue Ian Cabrera (13) y el hecho ocurrió antes del izamiento de la bandera, cuando el acusado, GC., ingresó armado con una escopeta y disparó contra sus compañeros. Por el hecho también se identificó a otro adolescente acusado de encubrimiento.

El menor retomará las clases de manera virtual entre junio y julio, bajo tratamiento psiquiátrico y con restricciones tras ser declarado inimputable. La Justicia determinó que G no es punible, por lo que no se le puede imponer una medida cautelar privativa de la libertad o tampoco se lo podrá juzgar. Aún así, a principio de mes se indicó que seguiría en un instituto de menores.