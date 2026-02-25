El Gobierno confirmó el contrato para los F-16 pero dijo que EEUU eligió a la empresa + Seguir en









La Fuerza Aérea aclaró que el acuerdo con Top Aces fue firmado entre gobiernos, no implica gasto adicional y forma parte de la LOA.

La Fuerza Aérea aclaró el contrato vinculado a la empresa TopAces.

La Fuerza Aérea Argentina informó que el contrato vinculado a la empresa TopAces fue firmado por el gobierno de los Estados Unidos, no implica un gasto adicional y forma parte del acuerdo de inversión ya aprobado dentro de la LOA por la compra de los F-16.

A través de un comunicado oficial, la Fuerza Aérea Argentina informó que, en relación con recientes publicaciones sobre los compromisos contractuales adquiridos con la firma Top Aces, “cabe aclarar que el citado acuerdo fue firmado por el gobierno de los Estados Unidos de América con dicha empresa”.

En ese sentido, precisó que el acuerdo se celebra “entre gobiernos (Letter of Agreement – LOA)” y que fue firmado en diciembre de 2024, al tiempo que detalló que se trata de “la solución de capacitación y entrenamiento, propuesta por el gobierno de Estados Unidos a la Fuerza Aérea Argentina”.

La Fuerza Aérea Argentina aclaró que el contrato "no representa un gasto adicional" Con esa aclaración, el comunicado remarcó que “dicho contrato no representa un gasto adicional, ya que forma parte de la inversión realizada por el gobierno nacional con la firma de la LOA”, y explicó además que “siendo el monto mencionado, el techo de la posible inversión, que será implementada progresivamente en un sistema ‘On-Demand’”.

Finalmente, la Fuerza Aérea indicó que, respecto al radar que integra las aeronaves F-16 Fighting Falcon adquiridas, “el mismo no posee ninguna limitación”.

