Cierre de Fate: Axel Kicillof se comprometió ante los trabajadores a buscar una solución para que reabra la fábrica

Delegados del Sindicato del Neumático le entregaron una nota en mano al gobernador durante una recorrida por San Isidro. La empresa anunció el cierre de la fábrica de Virreyes y el despido de 920 empleados.

Trabajadores de Fate le entregaron una nota en mano al gobernador bonaerense, Axel Kicillof, para pedirle por la continuidad productiva de la planta ubicada en Virreyes y el resguardo de los empleos de la fabricante de neumáticos luego de que la dirección empresaria anunciara su cierre y el despido de más de 900 empleados . El mandatario aseguró que trabajan para hallar una solución que permita retomar la producción.

Un día después de la audiencia convocada por el Ministerio de Trabajo provincial en la que funcionarios bonaerenses manifestaron la voluntad de tomar medidas para proteger los puestos de trabajo, una delegación del Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) se presentó ante el mandatario provincial durante una recorrida que llevaba adelante en el partido de San Isidro.

Los trabajadores, encabezados por el Secretario Ejecutivo de la Seccional San Fernando , Miguel Ángel Ricciardulli, le entregaron en mano una nota formal del sindicato. El gremio indicó que le solicitaron "avanzar en todo camino que permita la reapertura inmediata de la planta y la continuidad de todos los puestos de trabajo, utilizando todas las herramientas con las que el Estado provincial cuenta".

Asimismo, señalaron que Kicillof manifestó que está al tanto de la situación que atraviesa la empresa , propiedad del millonario Javier Madanes Quintanilla. Y les transmitió a los delegados sindicales que la posición de los funcionarios en la audiencia ministerial fue bajo su directa instrucción.

El gobernador les garantizó que el pedido, realizado a través de la propia nota, será ingresado formalmente en un expediente. Por último, según informaron desde el SUTNA, Kicillof les aseguró que él mismo se involucraría directamente en la búsqueda de una solución que contemple la reapertura de la fábrica.

Sin acuerdo en las audiencias por el cierre de FATE

El martes se llevó a cabo una audiencia en la cartera de Trabajo de PBA. Según informa el acta, la empresa dijo haber agotado “todos los esfuerzos para intentar hacer sostenible la operación” y denunció una “invasión y toma” del predio. Además, denunció no tener bajo su control operativo el establecimiento y dijo que no están dadas las condiciones de seguridad para retomar tareas.

El sindicato rechazó tales acusaciones. Acusó a la empresa de haber procedido de manera “intempestiva e ilegal” al cierre y de incumplir un compromiso previo de no realizar despidos hasta junio de 2026. A su vez, aseguró que FATE mantiene presencia de personal jerárquico y seguridad privada que ingresa y egresa del establecimiento, y negó que exista una ocupación ilegal.

El lunes, se llevó a cabo otra audiencia entre Fate y el Sindicato Único de Trabajadores del Neumático Argentino (SUTNA) convocada por el Gobierno nacional. A su término, el Ministerio de Capital Humano confirmó que no hubo acuerdo entre las partes en el conflicto laboral, por lo que la Secretaría de Trabajo convocó a una nueva audiencia para el miércoles 4 de marzo, a las 11, para continuar las negociaciones.

A través de un comunicado oficial, la cartera que conduce Sandra Pettovello señaló que, tras el encuentro entre la empresa y el sindicato, “no ha sido posible arribar a un acuerdo entre las partes”.

En ese marco, el Ministerio precisó que la Secretaría de Trabajo, Empleo y Seguridad Social resolvió convocar a una nueva audiencia con el objetivo de sostener las instancias de negociación. Según detallaron, la próxima reunión fue fijada para el miércoles 4 de marzo, a las 11.

Cerró la fábrica de neumáticos Fate

La histórica fabricante argentina de neumáticos Fate anunció el cierre definitivo de su planta industrial en Virreyes, partido bonaerense de San Fernando, y el despido de la totalidad de sus 920 empleados. La decisión implica la liquidación completa del negocio y la clausura de una fábrica que durante más de ocho décadas fue emblema del entramado industrial local.

No se trata de un concurso de acreedores ni de un procedimiento preventivo de crisis. Según allegados a la compañía, el proceso será de cierre ordenado: se pagarán indemnizaciones conforme a la ley vigente y se cancelarán compromisos con proveedores, bancos y acreedores.

El cierre se produce en un contexto de fuerte incremento de importaciones de neumáticos, particularmente desde Asia. De acuerdo con un informe de la consultora PxQ, entre 2023 y 2025 las importaciones del sector crecieron 34,8%, mientras que los precios internos bajaron 42,6%. En ese mismo período, el empleo en la actividad se redujo en más de 6.400 puestos. La compra de neumáticos desde China golpeó fuertemente a la empresa.

En mayo de 2024, la empresa ya había despedido a 97 trabajadores al advertir una “sostenida pérdida de competitividad exportadora”. En aquel momento mencionó factores como presión impositiva, restricciones cambiarias, costos laborales, infraestructura deficiente y conflictividad gremial. Tras el anuncio, el Gobierno nacional y de la Provincia convocaron por separado a audiencias conciliatorias para explorar posibles soluciones y evitar el cierre.