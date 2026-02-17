Un Hércules de la Fuerza Aérea Argentina debió regresar por una falla cuando volaba hacia Europa

La aeronave sufrió un desperfecto en uno de sus motores frente al sur de Brasil y volvió a El Palomar durante una misión vinculada a los F-16.

El avión debió retornar a la Argentina cuando sobrevolaba el norte de Brasil.

Un avión Hércules de la Fuerza Aérea Argentina debió regresar este martes a Buenos Aires tras sufrir una falla técnica en pleno vuelo , cuando se dirigía a Europa y se encontraba al norte de Florianópolis, en Brasil. La aeronave transportaba tropas y provisiones para el alistamiento de los cazas F-16 adquiridos por el Ministerio de Defensa de Argentina.

El vuelo había partido por la mañana desde la Base Aérea de El Palomar y, tras unas cinco horas de navegación , se reportó un desperfecto que obligó a interrumpir la misión y emprender el retorno al país.

El itinerario preveía una escala intermedia en Natal, donde opera una base de la fuerza aérea brasileña, antes de continuar rumbo a Dinamarca. El destino final era Aalborg, donde continúan las tareas de alistamiento de los aviones F-16 que aún restan llegar al país.

Según informó Clarín, el inconveniente se produjo por una avería en el motor número uno . En ese momento, la aeronave se encontraba sobre el Atlántico Sur, a pocos kilómetros al norte de Florianópolis, en el estado de Santa Catarina.

De acuerdo con medios especializados en aviación militar y civil, el Hércules registró un descenso abrupto de altitud , desde unos 21.000 pies hasta aproximadamente 14.000 pies en cuestión de minutos. Ante ese escenario, la tripulación evaluó que resultaba más seguro regresar al país que aterrizar en territorio brasileño y aguardar allí un equipo de mantenimiento.

Finalmente, cerca de las 14.35, la aeronave aterrizó nuevamente en la base de El Palomar, sin que se registraran inconvenientes adicionales.

"Falla técnica sin mayores complicaciones": el comunicado de la Fuerza Aérea

En un comunicado difundido durante la tarde, la Fuerza Aérea confirmó que el avión “debió regresar a su base de origen por una falla técnica” y precisó que la aeronave había despegado para cumplir una tarea ordenada por el Comando de Adiestramiento y Alistamiento.

“Cabe destacar que la tripulación a bordo detectó de forma inmediata la anomalía, aplicó los procedimientos operativos adecuados y aterrizó correctamente en la I Brigada Aérea, salvaguardando la seguridad del personal y de la aeronave sin mayores complicaciones”, agregó el parte oficial.

Se trata del mismo avión que en diciembre de 2024 trasladó el primer F-16 adquirido por la Argentina a Dinamarca. En aquella oportunidad, la Fuerza Aérea celebró la operación con un mensaje institucional: “El primer F-16 argentino ya está en camino. Los principales componentes viajan en un Hércules C-130 desde Aalborg, Dinamarca. Recuperamos nuestra capacidad supersónica”.

El Hércules matrícula TC-66 participa habitualmente de operaciones logísticas especiales, entre ellas los vuelos hacia la Base Marambio, en la Antártida, y misiones de evacuación y rescate. Entre sus antecedentes recientes figura también la repatriación de más de 700 argentinos desde Israel hacia Italia, tras el atentado perpetrado por Hamás.