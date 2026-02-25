Javier Milei suma más gobernadores a su viaje para participar de la "Argentina Week" en EEUU + Seguir en









La comitiva, que incluirá a funcionarios nacionales y mandatarios provinciales, buscará exhibir coordinación federal ante más de 30 CEOs y referentes del sector financiero internacional.

Javier Milei invitó a 10 gobernadores a participar de la "Argentina Week" en EEUU. Jujuy Dice

El presidente Javier Milei decidió invitar a una decena de gobernadores a su próximo viaje a EEUU, para que lo acompañen en el Argentina Week, un evento que se desarrollará del 9 al 11 de marzo en la ciudad de Nueva York y que buscará atraer inversiones para el país.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Mientras se prepara el tratamiento de la reforma laboral en el Congreso, el oficialismo busca consolidar su acercamiento a otros sectores políticos. En este contexto, el ministerio de Relaciones Exteriores, que conduce Pablo Quirno, y la Embajada ante la Casa Blanca, que encabeza Alec Oxenford, elevaron la propuesta formal a los dirigentes para mostrar una señal de respaldo político y coordinación federal ante empresarios, emprendedores y dueños de importantes compañías globales que asistirán al encuentro.

JAVIER MILEI AVION.jpg El oficialismo busca acercarse a otros sectores políticos con el objetivo de demostrar una señal de respaldo político y coordinación federal ante empresarios. Javier Milei invitó a una decena de gobernadores a la "Argentina Week" Según pudo saber Ámbito, tras la confirmación de que los jefes provinciales de la Unión Cívica Radical (UCR): Alfredo Cornejo (Mendoza) y Juan Pablo Valdés (Corrientes) acompañarán a la comitiva nacional, se sumaron nuevos gobernadores: Rolando Figueroa (Neuquén), Ignacio Torres (Chubut), Marcelo Orrego (San Juan), Rolando Figueroa (Neuquén), Raúl Jalil (Catamarca), Carlos Sadir (Jujuy), Gustavo Sáenz (Salta).

Además, otro de los invitados, y probablemente uno de los primeros en llegar a Nueva York, será Claudio Vidal (Santa Cruz), que partirá directamente desde Canadá, donde estará participando de una de las cumbres mineras más importantes del mundo.

También fueron convocados Rogelio Frigerio (Entre Ríos) y Osvaldo Jaldo (Tucumán), aunque rechazaron la invitación. El gobernador de Entre Ríos se negó debido a que recientemente regresó de una extensa gira justamente por el país norteamericano, donde participó de un road show en Nueva York. Por su parte, Jaldo argumentó problemas de agenda en su provincia.

En la comitiva que participará del Argentina Week estarán, además de Milei, el canciller Pablo Quirno; la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Manuel Adorni; el ministro de Desregulación y Transformación del Estado, Federico Sturzenegger; el ministro de Salud, Mario Lugones; el ministro de Economía, Luis “Toto” Caputo; y el presidente del Banco Central, Santiago Bausili. La Argentina Week, contará con la presencia de más de 30 CEOs de empresas líderes y ejecutivos del sector financiero internacional, como JP Morgan, Bank of America, Citi, AmCham, AS/COA y US Argentina Business Council. Así, el Gobierno apuesta a que la presencia conjunta de funcionarios nacionales y gobernadores fortalezca la presentación del país ante potenciales inversores

Temas Javier Milei