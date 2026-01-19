Tragedia y destrucción por los incendios en Chile: al menos 19 muertos y más de 50.000 evacuados + Seguir en









El fuego arrasó regiones del sur chileno, dejando decenas de víctimas y miles de evacuados. El presidente Boric declaró estado de catástrofe y desplegó recursos de emergencia.

Los incendios forestales en Chile siguen causando muertes.

Chile enfrenta un desastre por los incendios forestales en las regiones de Ñuble y Biobío, que causaron al menos 19 muertos y la evacuación de más de 50.000 personas. El fuego comenzó el sábado y se propagó rápidamente debido a altas temperaturas y fuertes vientos, destruyendo casas y arrasando hectáreas de bosque y zonas residenciales.

El contenido al que quiere acceder es exclusivo para suscriptores.

Los incendios afectan unas 18.000 hectáreas hasta el momento, según informó la Corporación Nacional Forestal (CONAF). El epicentro de la tragedia se encuentra en localidades como Penco y Lirquén, donde numerosas viviendas quedaron completamente destruidas. Las condiciones climáticas dificultan la contención del fuego, que permanece activo y “absolutamente descontrolado”, señaló Esteban Krause, director de CONAF.

incendios chile El fuego avanza en el sur de Chile y obliga a miles de personas a dejar sus hogares. Más de 3.700 bomberos combaten 14 focos de incendios simultáneamente en las regiones afectadas. El avance de las llamas obligó a evacuar a miles de personas, algunas de las cuales se desplazaron hacia la playa para ponerse a salvo.

En Ñuble, se registraron más de 4.700 hectáreas afectadas por los incendios, mientras que en la región de Biobío unas 2.900 hectáreas fueron consumidas por el fuego. Las imágenes aéreas muestran casas, vehículos y árboles calcinados, cielos rojizos y una densa columna de humo que cubre amplias zonas urbanas y rurales.

Las imágenes y videos más impactantes de los incendios en Chile El presidente Gabriel Boric decretó estado de “catástrofe” en Ñuble y Biobío durante la madrugada del domingo. “Todos los recursos están disponibles”, publicó en su cuenta de X, habilitando la intervención de las Fuerzas Armadas para controlar la situación y coordinar la ayuda humanitaria.

incendios chile El cielo cubierto de humo y cenizas durante los incendios forestales en Ñuble y Biobío. X: @MundoEConflicto incendios chile Viviendas completamente destruidas tras el avance del fuego en el sur de Chile. X: @golden_j555 Imagenes capturadas desde distintos puntos de Biobío reflejan la magnitud del desastre: calles desiertas, árboles carbonizados y techos colapsados bajo la intensidad del fuego. El impacto que tienen los incendios sobre la población local y la infraestructura urbana y rural es total. incendios chile El fuego avanzó hasta zonas urbanas y obligó a evacuaciones masivas. X: @Diegoherreraf1 incendios chile Bomberos y brigadistas enfrentan condiciones climáticas extremas. X: @Geo_Datt Los incendios en las regiones de Ñuble y Biobío dejaron un panorama de destrucción total. Casas calcinadas, vehículos quemados y extensas zonas de bosque arrasadas por las llamas, mientras columnas de humo cubren amplias áreas y el cielo adquiere un tono rojizo intenso. incendios chile Vecinos evacuando sus hogares ante el avance del fuego fuera de control. incendios chile (1) Postales de devastación en localidades del sur chileno. Las fotos y videos publicados en redes sociales evidencian la rapidez con la que se propagaron los focos ígneos y la desesperación de las personas evacuadas. La combinación de viento, altas temperaturas y terreno boscoso convirtió al fuego en un peligro incontrolable. incendios chile Los incendios vistos desde el cielo. X: @UlloaG_Fernando incendios en chile Casas reducidas a escombros tras el incendio forestal. X: @Geopolitik_2030 Chile enfrentó en los últimos años incendios de gran magnitud, especialmente en la zona centro-sur. En febrero de 2024, un incendio en los alrededores de Viña del Mar provocó la muerte de 138 personas y destruyó numerosas viviendas, dejando un precedente de vulnerabilidad ante desastres forestales similares. Mientras continúan las tareas para contener los incendios, las autoridades mantienen el alerta en las regiones de Ñuble y Biobío ante la posibilidad de nuevos focos. El Gobierno chileno reiteró el pedido de respetar las evacuaciones preventivas y seguir las indicaciones oficiales, en un escenario que sigue siendo crítico y con riesgo para la población.

Temas Chile

Tragedia