Alarma en una provincia aliada a Nación por la caída de la actividad económica y su impacto en coparticipación

"Nos preocupa el proyecto de reforma laboral, que disminuiría el impuesto a las ganancias y los recursos para las provincias", sostuvo Daniel Abad, ministro de Economía y Producción de Tucumán. Reunión con el vicegobernador Miguel Acevedo, a cargo de la gobernación.

El ministro de Economía de Tucumán Daniel Abad se reunió con el vicegobernador Miguel Acevedo, quien se encuentra a cargo de la gobernación debido a las vacaciones del jefe provincial Osvaldo Jaldo.

El ministro de Economía y Producción de Tucumán, Daniel Abad, se mostró preocupado por la reducción de la coparticipación nacional, mientras se debate sobre el proyecto oficial de reforma laboral que impactaría también en la recaudación de impuestos y en las arcas provinciales.

El funcionario se reunió con el vicegobernador Miguel Acevedo , quien se encuentra a cargo de la gobernación debido a las vacaciones del jefe provincial Osvaldo Jaldo . "Le informé que la semana próxima realizaré gestiones en Buenos Aires por esta reducción de fondos porque la provincia es acreedora de la Nación", sostuvo Abad al salir de encuentro.

El funcionario explicó que la baja de los fondos a las provincias es un tema que ocupa la agenda nacional y que se explica en la retracción de la actividad económica. "Cae la actividad económica, que es lo que venimos diciendo desde hace tiempo. Y Tucumán es una provincia que vive del consumo; al caer el consumo, cae el IVA y eso repercute directamente en la coparticipación federal", describió. Consultado sobre qué tipo de gestiones realizará en Buenos Aires, sostuvo que "Tucumán es acreedora de la Nación en muchos conceptos y trabajamos para ver de qué manera podemos sostener financieramente esta situación".

Abad señaló que en el encuentro con Acevedo también se abordó la propuesta de reforma laboral que empuja el oficialismo nacional. "Es una preocupación adicional porque, de acuerdo a lo que trascendió en los medios, el proyecto disminuiría el impuesto a las Ganancias. En principio, eso también reduciría la coparticipación federal", puntualizó.

La preocupación en las provincias por el proyecto de reforma laboral de la Casa Rosada no es menor y desde algunas administración se hizo trascender el desacuerdo porque, según un informe del Instituto Argentino de Análisis Fiscal (IARAF), el costo fiscal directo inicial anual de modificaciones en el impuesto a las Ganancias rondaría el 0,22% del PBI, es decir, unos $1,9 billones anuales. De ese total, al Gobierno le corresponden $790.000 millones y al conjunto de provincias y CABA, $1,12 billones.

Sin embargo, el reparto de las pérdidas para las arcas provincias presenta un escenario heterogéneo y Tucumán estaría entre las más afectadas en 2026, si la propuesta avanza. El mayor recorte sería para Buenos Aires, con $238.558 millones, le sigue Santa Fe ($97.087 millones), Córdoba ($96.459 millones), Chaco ($54.193 millones), Entre Ríos ($53.042 millones), Tucumán ($51.682 millones) y Mendoza ($45.300 millones).

Como lo informó Ámbito, los gobernadores están preocupados y le marcaron la cancha al Gobierno porque todos, en mayor o menor medida, se verán afectados, en un contexto de caída de consumo y recaudación. Juan Pablo Valdés, mandatario de Corrientes que asumió en diciembre, fue uno de los que blanqueó sus dudas sobre el proyecto oficial. "Hay puntos que nos preocupan. Tenemos que ver los pro y los contras y, principalmente, si no se vulneran los derechos de los trabajadores", evaluó en diálogo con Radio Dos. Y en relación a los recursos, expresó que "viene baja la coparticipación, esperemos que se reacomode y podamos tener recursos para poder administrar normalmente", apremiado por las inundaciones que azotaron a distintas regiones de la provincia en las últimas semanas.

Gira para sumar voluntades

Con el objetivo de sumar apoyos para la reforma laboral, el ministro del Interior Diego Santilli se reunirá este jueves 15 con el gobernador de Mendoza Alfredo Cornejo y con su par de San Juan Marcelo Orrego, ambos alineados en la corriente de mandatarios dialoguistas. Este viernes será el turno del peronista Sergio Ziliotto (La Pampa), quien sostiene posturas críticas sobre la gestión del presidente Javier Milei, un encuentro que debía realizarse este último martes pero que se postergó porque se suspendió el vuelo del funcionario nacional por las malas condiciones del tiempo en esa provincia. Se espera que la semana próxima haya otro encuentro con el correntino Gustavo Valdés y a confirmar una reunión con el tucumano Osvaldo Jaldo, una vez que se reintegre a sus actividades, previsto para el próximo lunes 22 de enero.

hilado Hilado SA, del grupo TN Platex, ubicada en Los Gutiérrez, en el este tucumano, paralizó su producción hasta el 28 de febrero.

Señal de alarma

Esta semana, sacudió en Tucumán la noticia de que la textil Hilado SA, del Grupo TN Platex, paralizó su producción y suspendió hasta el 28 de febrero a sus 130 trabajadores, a quienes propuso un sistema de retiro voluntario. Aunque no hubo comunicación oficial desde la firma, trascendió que la caída de la demanda no tiene piso y que por esa misma razón, Hilados SA de La Rioja cerró una sección y despidió a 70 operarios.

La suspensión laboral supone una reducción salarial del 25% y se teme que haya despidos, una vez que concluya febrero y si el escenario de crisis no se modifica. “Son muy pocos los compañeros que se sumaron a los retiros porque todos quieren trabajar pero el modelo económico de importación está destruyendo la industria nacional”, expresó Miguel Andrada, secretario general de la Asociación Obrera Textil Tucumán, en diálogo con Ámbito.