Diego Santilli y Sergio Ziliotto posponen su encuentro mientras gobernadores condicionan su apoyo a la reforma laboral

La reunión prevista entre el ministro del Interior y el gobernador de La Pampa fue reprogramada por motivos personales. La postergación ocurre en un escenario en el que mandatarios provinciales exigen condiciones más claras para respaldar el proyecto y advierten sobre el impacto de cambios tributarios como Ganancias.

Una vez más, la reunión entre Diego Santilli y Sergio Ziliotto fue postergada. Presidencia

La reunión prevista para este viernes entre el ministro del Interior, Diego Santilli, y el gobernador de La Pampa, Sergio Ziliotto, fue postergada, pero no sin ruido político. Mientras desde el Gobierno nacional señalaron que fue el mandatario pampeano quien solicitó reprogramar el encuentro por cuestiones personales de último momento, desde La Pampa aseguran que la postergación fue decisión de la Casa Rosada.

Pese a las versiones cruzadas, ambas partes coincidieron en que el encuentro será reprogramado para los próximos días, aunque sin una nueva fecha confirmada. El episodio ocurre en un momento particularmente sensible para el oficialismo, que busca sumar respaldos provinciales para avanzar con la reforma laboral en el Congreso.

Esta posposición tiene lugar en medio de una creciente tensión política en torno al proyecto de reforma laboral impulsado por el Gobierno nacional. Diversos gobernadores comenzaron a marcar claramente su postura antes de definir apoyos en el Congreso, y han puesto en la mesa un reclamo firme sobre el impacto que los cambios propuestos podrían tener sobre la recaudación provincial, especialmente por modificaciones vinculadas al impuesto a las Ganancias, que afectarían la coparticipación federal de las provincias.

Santilli Cornejo El ministro de Interior, Diego Santilli, se reunió con el gobernador de Mendoza, Alfredo Cornejo. En los últimos días Santilli intensificó una serie de reuniones federales con mandatarios provinciales, buscando consensos para destrabar apoyos legislativos. Sin embargo, varios gobernadores dejaron en claro que no darán respaldo “a libro cerrado” al proyecto, condicionando su voto a ajustes en el texto que mitiguen el efecto fiscal sobre sus distritos y que clarifiquen otros puntos de preocupación.

La reforma laboral, uno de los pilares de la agenda legislativa del oficialismo, enfrenta así una pulseada política que trasciende lo sindical y se instala en la relación entre la Casa Rosada y las provincias. La reprogramación del encuentro entre Santilli y Ziliotto no altera el fondo de este escenario, pero subraya la complejidad de las negociaciones en ciernes y la necesidad de la Casa Rosada de afinar consensos antes de llevar la iniciativa al recinto.

Con esta foto política, la discusión por la reforma laboral y sus efectos tributarios promete ser un tema central en las próximas semanas, tanto en las mesas de diálogo como en el debate legislativo que se prevé para febrero. Alfredo Cornejo recibió a Diego Santilli en Mendoza Diego Santilli retomó el jueves su gira federal en busca de respaldos para la reforma laboral con una escala en Mendoza, donde se reunió con el gobernador Alfredo Cornejo, uno de los aliados de La Libertad Avanza. El encuentro no fue a agenda vacía: el mandatario radical le acercó un listado de reclamos vinculados a obra pública e infraestructura, en línea con el clima de negociaciones abiertas que atraviesa la relación entre Nación y provincias. La gira había comenzado a principios de semana en Chubut, donde Santilli acompañó al gobernador Ignacio Torres en el seguimiento de los incendios forestales. Luego viajó a Chaco, donde cosechó el apoyo del radical Leandro Zdero. Si bien estaba previsto un regreso a territorio chubutense, la visita fue postergada a pedido de Torres.