Marcelo Orrego recibió a Diego Santilli en San Juan y se mostró dispuesto a "encontrar los consensos necesarios" para la reforma laboral

El ministro del Interior sostuvo que ningún gobernador puede oponerse a cambios en la legislación laboral, mientras el mandatario sanjuanino pidió herramientas para fomentar el empleo privado y el crecimiento.

Diego Santilli y Marcelo Orrego se reunieron en San Juan.

El ministro del Interior, Diego Santilli, se reunió este jueves en San Juan con el gobernador Marcelo Orrego y coincidieron en la necesidad de avanzar en una reforma laboral. Ambos destacaron que un nuevo marco normativo es clave para generar empleo, brindar previsibilidad y acompañar el crecimiento económico en las provincias.

El encuentro se realizó en el marco de la agenda federal que impulsa el Gobierno nacional con distintos mandatarios provinciales, con el objetivo de coordinar políticas y sumar apoyos a las principales iniciativas legislativas de la administración central.

Diego Santilli y Marcelo Orrego en San Juan: reforma laboral y consensos Durante la reunión, Santilli afirmó que no cree que "ningún gobernador pueda estar en contra de una reforma laboral en Argentina”. En ese sentido, remarcó que avanzar en cambios en la legislación vigente resulta fundamental para crear empleo, otorgar certezas al sector productivo y sostener un proceso de crecimiento económico en todo el país.

Por su parte, el gobernador Marcelo Orrego se mostró predispuesto a “encontrarlos consensos necesarios para debatir el proyecto de reforma laboral” y puso el acento en “la importancia de que esa ley apunte a que en la Argentina se genere más empleo privado y crecimiento para todas las provincias”.

Previo a su encuentro con el sanjuanino, el ministro se reunió en Mendoza con el gobernador Alfredo Cornejo, quien también se mostró dispuesto a negociar los cambios en la legislación laboral, pero puso sobre la mesa una serie de reclamos por obra pública.

La agenda del "Colo" se inscribe en la estrategia oficial de construir acuerdos políticos con los gobernadores para facilitar el tratamiento de reformas estructurales en el el ámbito legislativo. Fuentes cercanas a Santilli confiaron a Ámbito que el ministro culminó ambas reuniones con el compromiso de parte de los gobernadores de apoyar en el Congreso la reforma laboral. Sin embargo, su agenda continúa. Este viernes a las 15 recibirá al peronista Sergio Ziliotto en la Casa Rosada. Luego, el titular de Interior participará por la tarde del tradicional festival de doma y folklore de Jesús María, donde coincidirá con el presidente Javier Milei. El lunes siguiente, el ministro iniciará la semana en Salta, con una reunión con el gobernador Gustavo Sáenz.