Javier Milei reúne este viernes a su mesa política y luego viaja a Jesús María para participar del Festival de Doma y Folklore









El Presidente encabezará la reunión en Casa Rosada. Luego, se trasladará a Córdoba para estar en el tradicional festival, en la antesala de su viaje a Paraguay y Davos.

Javier Milei reunirá a la mesa política antes de viajar a Córdoba.

El Presidente Javier Milei iniciará una intensa agenda con actividades en Córdoba, Paraguay y Suiza. Sin embargo, previo a ello reunirá este viernes en Casa Rosada a la mesa política de La Libertad Avanza con Karina Milei, Santiago Caputo, Manuel Adorni, Diego Santilli, Patricia Bullrich y Martín Menem a la cabeza, con la búsqueda de la aprobación de la reforma laboral en el Senado en el centro de la discusión.

El cónclave será a las 10 de la mañana en Balcarce 50. Luego, se trasladará a la provincia de Córdoba para estar presente por la noche en el Festival Nacional de Doma y Folklore de Jesús María, uno de los eventos culturales más tradicionales del país. En esta edición, la principal atracción será el histórico cantautor Chaqueño Palavecino, figura central de la grilla artística.

Tras su viaje a Córdoba, Milei comienza su gira internacional El sábado, el mandatario viajará a Paraguay para participar en Asunción de la firma del acuerdo de libre comercio entre el Mercosur y la Unión Europea, un entendimiento clave para el bloque regional. Allí, Milei buscará además enviar una señal política de respaldo a su par paraguayo Santiago Peña, quien asumirá la presidencia pro tempore del Mercosur.

Tras la breve estadía en el país vecino, el domingo la delegación presidencial emprenderá el viaje rumbo a Suiza, donde Milei disertará en el Foro Económico Mundial de Davos, que se desarrollará entre el 19 y el 23 de enero. La exposición del jefe de Estado argentino se enmarca en su estrategia de posicionamiento internacional y defensa de su programa económico ante líderes políticos y empresarios globales.

En paralelo, el presidente confirmó este jueves a través de sus redes sociales que participará a fines de mes de una nueva edición del Derecha Fest, que se realizará en la ciudad de Mar del Plata el 27 de enero. El evento forma parte del cronograma de actividades territoriales que diseña La Libertad Avanza (LLA), con el objetivo de concretar dos bajadas al interior por mes.

NOS VEMOS EN MAR DEL PLATA...!!!

VLLC!

VLLC! https://t.co/cpJz8a8ZJm — Javier Milei (@JMilei) January 15, 2026 El festival tendrá como principal organizador a Nicolás Márquez, biógrafo del mandatario, junto al equipo de Derecha Diario, dirigido por el periodista español Javier Negre. La actividad es promocionada como “el evento más antizurdo del país” que “desembarca en la costa”. Aunque aún no se definieron la sede ni la modalidad, los organizadores anticiparon que el encuentro incluirá exposiciones, música y una feria del libro libertaria. En ese marco, LLA trabaja desde hace semanas en la posibilidad de sumar una recorrida por el centro de Mar del Plata, una actividad habitual de Milei cada vez que visita la ciudad balnearia.