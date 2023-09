El Gobierno definió al reemplazante de Francos en el BID tras su pase a las filas de Milei

Javier Milei Diputado de Argentina Mariano Fuchila

A través de un comunicado, Francos dijo que "teniendo en cuenta el ofrecimiento que me formulara Javier Milei para integrar su equipo de trabajo en el caso de ser elegido Presidente de la Nación, habiendo decidido aceptarlo y ocupando actualmente el cargo de Director Ejecutivo por Argentina y Haití en el Banco Interamericano de Desarrollo, siendo al mismo tiempo el Decano de su Directorio, he tomado la decisión de alejarme en los próximos días de dicha función con el objeto de no afectar ninguna sensibilidad en un momento tan crucial de nuestra joven democracia", expresó.

El Gobierno no se quedó quieto y salió enseguida a buscar el reemplazo de Francos en el BID, un lugar clave en relación al ingreso de dólares como fuente de crédito, en medio de los problemas con las reservas de divisas.

Según trascendió, ese lugar lo ocupará Marcelo Bart, con experiencia en representación ante organismo internaciones, ya que fue el segundo de Cecilia Nahón en la banca ante el Banco Mundial.

Bart proviene del peronismo sanjuanino y se estima que entrará en funciones el próximo 15 de septiembre, con una misión fundamental: seguir aceitando los mecanismos y canales de acceso a divisas para el país.

Quién es Marcelo Barg

Marcelo Barg tiene más de 30 años de experiencia en alta dirección y estrategia, asesoramiento a gobiernos e instituciones financieras internacionales. Es experto en formulación, implementación y evaluación de productos financieros y otras operaciones de sectores públicos. Hasta septiembre de 2022, se desempeñó como asesor senior de la presidencia del Conosur del Banco Mundial.

Tiene amplia trayectoria en temas de desarrollo estratégico. Entre 1989 y 1990, fue Director del Instituto Forestal Nacional (IFONA) y sirvió en el Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria (SENASA) hasta 1995.

Durante el años siguientes prestó servicios de coordinación y consultoría a múltiples niveles nacionales y instituciones internacionales, como la Oficina del Jefe de Gabinete y el Ministerio de Economía, el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y las Naciones Unidas Programa de Desarrollo (PNUD). Fue Representante del Banco Mundial en Chile hasta 2011, cuando fue nombrado Ministro de Agricultura y Tecnología de la Provincia de Mendoza. Posteriormente se desempeñó como Gerente del Sector Público de reconocidas empresas financieras. instituciones como Puente Hnos. y Adcap S.A.

Tiene una licenciatura en ciencias políticas de la Universidad del Salvador y múltiples certificados de posgrado de reconocidas instituciones académicas internacionales. A su vez, contribuyó a una amplia gama de publicaciones relacionadas con el sector económico y financiero y el desempeño de países latinoamericanos como Paraguay, Chile y Argentina.