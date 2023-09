Reforma laboral: qué le dijo Milei a la UOCRA

El encuentro, pedido expresamente por el candidato libertario a diversos "amigos en común", fue, según Martínez, a título personal y no en representación de la Confederación General del Trabajo (CGT) como se especulaba en las últimas horas. “No quiere hacer reforma laboral, no es el capítulo que más le interesa; el capítulo que más le interesa es el tema de la macroeconomía y cómo bajar los índices de inflación”, reveló el dirigente de la central obrera.

El dirigente de la UOCRA destacó el diálogo y lo utilizó como principal argumento para justificar su entrevista con Milei: "Yo no la generé, me convocaron y estuve porque soy un tipo que apuesta al diálogo . Siempre cuestioné severamente la falta de diálogo entre los sectores políticos que están relacionados en el interés nacional. El diálogo es fundamental para sacar a la Argentina del abismo".

"Él quería tener una relación directa para informarse sobre cómo era el sistema (de indemnizaciones) de la construcción para no hablar de más ni de menos, sino específicamente. Yo le expliqué cómo era el sistema y lo que significa para la industria, que tiene una característica especial", agregó. Negó, sin embargo, la posibilidad de un encuentro oficial del candidato de La Libertad Avanza con la CGT: "Él quería hablar sobre el tema específico de la construcción".

Javier Milei Diputado de Argentina Mariano Fuchila

Pablo Moyano criticó la reunión de sindicalistas con Milei

El líder de camioneros y cosecretario general de la CGT, Pablo Moyano, criticó el encuentro entre Gerardo Martínez y Milei: “Yo ni loco me reuniría con un personaje que constantemente ataca a los trabajadores y a las organizaciones gremiales, que reivindica la privatización de las empresas del estado y el cierre de ministerios, que va a provocar miles de compañeros despedidos”.

El dirigente sindical desligó a la CGT de la reunión y reiteró su apoyo activo hacia el candidato presidencial de Unión por la Patria (UP), Sergio Massa. “Me desligo de esa reunión, yo no tengo nada que ver con ese espacio”, expresó en Radio Splendid.

Pablo Moyano acuña.jpeg Pablo Moyano.

En la misma línea, Moyano criticó a un sector de la dirigencia sindical y habló de inacción: “¿Cómo puede ser que un laburante o el hijo de un laburante haya votado a Milei, que dijo que les va a sacar derechos? No veo a dirigentes de nuestros espacios en la TV mientras que estos personajes se pasean por todos los programas mintiéndole y llenándole la cabeza a la gente”.