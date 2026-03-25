El Gobierno envía al Congreso 60 pliegos para cubrir vacantes de jueces, fiscales y defensores

La Casa Rosada busca acelerar nombramientos en la Justicia y apunta a cubrir cargos vacantes que, según advierte, afectan el funcionamiento del sistema.

El Gobierno enviará este miércoles 60 pliegos al Senado para cubrir cargos vacantes en la Justicia federal y avanzar en la normalización del sistema, en medio de un diagnóstico oficial que advierte un funcionamiento limitado por la falta de jueces, fiscales y defensores.

El anuncio fue realizado por el jefe de Gabinete, Manuel Adorni , quien confirmó que el Ministerio de Justicia impulsa el envío inmediato de las nominaciones. “El Ministerio de Justicia estará enviando hoy mismo 60 pliegos de jueces, fiscales y defensores oficiales al Senado para su confirmación y seguiré enviando los pliegos que faltan de aquí en adelante” , sostuvo.

El funcionario remarcó que la medida forma parte de una estrategia más amplia para recomponer el funcionamiento del sistema judicial. “Para el gobierno la justicia es un pilar fundamental de la gestión y de la relación con la ciudadanía” , afirmó.

En ese sentido, Adorni advirtió sobre el impacto de las vacantes en el desempeño del Poder Judicial. “Hoy 364 de los 1.002 cargos de la justicia federal están vacantes, haciendo funcionar a la justicia casi al 60% de capacidades y responsabilidades, paralizando una de las funciones básicas del Estado y profundizando la anomia social” , explicó.

El jefe de Gabinete también apuntó contra gestiones anteriores al señalar que el proceso de designación de magistrados estuvo condicionado por intereses políticos. “Durante demasiado tiempo la corrupción y la judicialización del debate público detuvieron por completo el nombramiento de nuevos jueces, ya que cada nuevo juez federal y nacional podía ser un futuro problema. Esto se termina” , aseguró.

Con ese mensaje, el Gobierno busca mostrar una ruptura con etapas previas y acelerar un proceso que considera clave para mejorar el funcionamiento institucional y fortalecer la confianza pública en la Justicia.

Manuel Adorni dijo que no tiene "nada que esconder" y se defendió: "Con mi dinero hago lo que quiero"

El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, se refirió a las causas por presuntos hechos de corrupción en su contra y aseguró que no tiene nada que ocultar. “Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder”, afirmó en conferencia de prensa desde Casa Rosada, donde también sostuvo: “Estamos poniendo a disposición de la Justicia toda la información que necesiten”.

Adorni mala cara Adorni afirmó que su patrimonio es previo a su ingreso al Estado.

Durante su exposición, Adorni estuvo acompañado por varios integrantes del Gabinete, entre ellos Alejandra Monteoliva, Pablo Quirno, Luis “Toto” Caputo, Federico Sturzenegger y Mario Lugones, además de otros funcionarios cercanos al oficialismo, en una señal de respaldo político frente a las acusaciones.

En su mensaje, el funcionario defendió la gestión actual y marcó diferencias con gobiernos anteriores. “Ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra. Nunca”, afirmó, y agregó: “No somos lo mismo que los que vinieron antes y la gente lo sabe”. También remarcó la reducción de salarios en el Ejecutivo y lanzó una crítica indirecta al pasado: “Parece que nos olvidamos que vivimos en un país donde un secretario revoleaba bolsos”.