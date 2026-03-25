El Senado definirá la impugnación del controversial ascenso del brigadier Marcelo Monetto

La sesión se realizará el próximo jueves desde las 14:30. La promoción de un oficial superior la Fuerza Aérea que registra una impugnación por conductas reprochables, bajo la lupa.

La Comisión Unicameral de Acuerdos llevará adelante la sesión de análisis de los pliegos de ascenso de unos 150 uniformados y de los miembros de la cúpula militar este jueves a 14.30 en el salón Arturo Illia. Entre ellos, se definirá la impugnación al ascenso del brigadier Marcelo Monetto , actual subjefe de la Fuerza Aérea, cuyo pliego para alcanzar el grado de brigadier mayor está en revisión desde 2024 por falta de consenso político.

El planteo lo formuló la excadete AMMP de la Escuela de Aviación Militar y esta archivado en la secretaría administrativa de la Comisión.

La sesión será encabezada por el senador de La Libertad Avanza, Carlos Pagotto, abogado penalista con estudio jurídico en Chilecito, La Rioja, que pondrá a consideración del Senado por tercera vez desde 2024 la promoción de un oficial superior de la Fuerza Aérea que registra una impugnación por conductas reprochables según constancias de un expediente de amparo presentado por la excadete AMMP y resuelto por el juez federal de Córdoba, Miguel Vaca Narvaja .

Monetto - el caso bajo la lupa - tuvo cierto instante propicio de aproximación al senador Pagotto en ocasión del ejercicio conjunto Candu IV, presenciaron la ejercitación todos los jefes militares, pero estuvo ausente el brigadier mayor Gustavo Valverde , titular de la Fuerza Aérea, que fue representado por el subjefe Monetto.

La maniobra militar de las tres fuerzas se efectuó a principios de marzo en la costa atlántica del Partido de la Costa y contó con la presencia del legislador, invitado por el ministro de Defensa, teniente general Carlos Presti, según se aprecia en fotos subidas por el propio Pagotto en su cuenta de Instagram (@juancarlospagottook).

SaveClip.App_640306164_17944111581130561_8252791627599387595_n Pagotto durante el ejercicio conjunto Candu IV. @juancarlospagottook

Los senadores nunca le pusieron rostro humano al sufrimiento de la víctima que tenía 19 años para escuchar de primera mano en una audiencia pública su versión en tanto sí receptaron (en la persona del senador Pagotto y otros del oficialismo ) el lobby de la jefatura de la Fuerza Aérea y del oficial de enlace con el Congreso, brigadier (RE) Carlos Yedro a favor de la promoción de Monetto.

La impugnación basada en observaciones graves que planteó un juez federal

AMMP era cadete de 2°año y en 2019 fue víctima de violencia sexual y no se le prestó la debida contención y protección del caso como manda la legislación de género. Fue dada de baja de la Escuela de Aviación en un contexto de presiones que la justicia federal de Córdoba encuadró como abuso de autoridad.

En 2022 Monetto era el director de la Escuela de Aviación Militar.

La excadete AMMP describió en la impugnación conductas censurables atribuidas a Monetto cuando estaba al frente del instituto y fundamentó su presentación en las críticas observaciones sobre el accionar de la autoridad de la Escuela de Aviación que plasmó el magistrado Vaca Narvaja en su escrito.

En el texto de impugnación al ascenso de Monetto se agregan citas del expediente de reincorporación resuelto por el juez Vaca Narvaja ante el amparo que había presentado la cadete tras ser dada de baja de la Escuela.

Entre ellas, la excadete AMMP menciona que en agosto de 2021 solicitó reintegrarse el 7 de setiembre del mismo año y que recién el 13 de marzo de 2022 la Escuela le notificó el rechazo al pedido de reconsideración de la baja.

En este punto, reprodujo la parte atinente del texto judicial y revela: “en reiteradas ocasiones y en forma escrita ha solicitado (AMMP) vista de dichas actuaciones y le fueron denegadas”.

Resalta un párrafo del escrito del juez fechado el 27 de abril de 2022 que ordenó a la Escuela de Aviación Militar “la inmediata reincorporación” y no se cumplió en tiempo y forma la manda del juez.

Reproduce otra orden del juez Vaca Narvaja dada en el mismo expediente a la Dirección de la Escuela de “abonar en el término de (30) días de quedar firme este pronunciamiento los salarios adeudados más sus intereses a partir de la fecha en que fue dada de baja”.

La dirección de la Escuela tampoco cumplió esa disposición del magistrado.

El jefe de la Fuerza Aérea salteó una obligación del Código de Disciplina Militar

Fuentes de justicia militar al tanto del caso AMMP consultadas por Ámbito dijeron que: el incumplimiento de una manda (orden) de un juez federal constituye desacato o desobediencia judicial.

La lectura de la impugnación a Monetto y las citas extractadas del expediente judicial así lo revelarían.

Además, había suficiente información en otro proceso por abuso de autoridad imputado a oficiales de la Escuela que instruía el juzgado federal N°2 a cargo de Alejandro Sánchez Freytes por el caso de la excadete AMMP que daban un contexto de llamativa estigmatización y el hostigamiento a la víctima por haberse atrevido a denunciar la agresión sexual.

“Son todas causales suficientes que obligaban al titular de la Fuerza Aérea a ordenar la confección de una información o instrucción disciplinaria ante la presunta comisión de falta grave o gravísima por parte del entonces director Monetto y actual subjefe, según lo establece el decreto 2666/12, ley 26.394 artículo 20 anexo IV del Código de Disciplina de las Fuerzas Armadas”, explicó el auditor militar.

El trámite de instruir un legajo disciplinario con el encuadre que brindó el auditor consultado no se cumplió, aunque era de público y notorio la recriminación del juez Vaca Narvaja a Monetto en 2024 con Valverde al frente de la institución aérea.

Expediente judicial conexo revela el abuso de autoridad ejercido en la Escuela de Aviación sobre la excadete AMMP

El juez Alejandro Sánchez Freytes a cargo del juzgado federal N°2 de Córdoba el 11 de marzo de 2025 ordenó el procesamiento de cinco oficiales que pertenecían a la dotación de la Escuela de Aviación Militar y que estuvieron involucrados en el caso de la excadete AMMP.

El magistrado los encontró penalmente responsables de abuso de autoridad frente a la excadete AMMP, que fue víctima de violencia sexual a manos de dos cadetes del último año de la Escuela de Aviación.

El procesamiento fue confirmado por la Cámara Federal de Córdoba el 11 de setiembre de 2025.

Los procesados fueron la comodoro Cristina Malpartida (médica) exjefa del Escuadrón Sanidad de la Escuela de Aviación Militar; la capitán Julieta del Valle Romero (médica) y la licenciada Andrea Berra (docente de la Escuela de Sub Oficiales de la Fuerza Aérea Argentina y sicóloga de la Escuela de Aviación Militar, el comodoro (vice comodoro a la fecha del hecho) Luis Carranza Torres, abogado a cargo del Departamento Jurídico de la Escuela de Aviación Militar (a la fecha del hecho), y el primer teniente Gerardo Moreno, perteneciente al Escuadrón Instrucción de la Escuela de Aviación Militar (a la fecha del hecho).

“Malpartida, Romero, Berra y Carranza Torres habrían llevado a cabo reiterados y persistentes actos abusivos tendientes a obstaculizar e impedir, que la víctima tuviera acceso a los servicios de tratamiento integral, exámenes médicos, suministro de medicación en tiempo y forma y resguardo de elementos y pertenencias indicados para tales situaciones”, dictaminó en su fallo el juez.

“La víctima habría experimentado durante todo este proceso, un prolongado período de indefensión y avasallamiento, desde un lugar de inferioridad jerárquica y vulnerabilidad por la situación vivida (violencia de género), siendo sometida a reiteradas actitudes abusivas desde lo institucional. Los hechos descriptos ocurrieron en el marco institucional de una estructura militar y jerárquica, que posibilita estas relaciones de superioridad”, concluye otro párrafo del fallo.