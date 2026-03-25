Manuel Adorni sin defensa: no dio explicaciones sobre el viaje y su patrimonio y pegó la prensa + Seguir en









En una de sus conferencias de prensa más tensas, el vocero y jefe de Gabinete desestimó las acusaciones y aseguró que solo responderá ante la Justicia. Además, presentó un paquete de medidas y proyectos que impulsará la gestión libertaria.

Manuel Adorni regresó a las conferencias de prensa. Captura de TV.

El jefe de Gabinete Manuel Adorni habló sobre las causas por presuntos casos de corrupción en su contra. "Mi patrimonio lo construí antes de entrar al Gobierno. No tengo nada que esconder", aseguró en conferencia de prensa en Casa Rosada. “Estamos poniendo a disposición de la Justicia toda la información que necesiten”, completó en su escueto mensaje sobre el tema.

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Como muestra de respaldo, lo acompañan gran parte del Gabinete: Alejandra Monteoliva (Seguridad), Pablo Quirno (Cancillería), Luis “Toto” Caputo (Economía), Federico Sturzenegger (Transformación), Mario Lugones (Salud). Además, estaban Santiago Caputo, Martin Menem, María Ibarzabal, Ignacio Devitt y Nahuel Sotelo.

“Ningún otro Gobierno sostuvo una vara tan alta como la nuestra. Nunca”, lanzó y completó: “Un ministro gana casi la mitad hoy de lo que ganaba con Alberto Fernández”.

En ese sentido reiteró: “No somos lo mismo que los que vinieron antes y la gente lo sabe”. “Parece que nos olvidamos que vivimos en un país donde un secretario revoleaba bolsos”, completó.

La defensa de Manuel Adorni Antes de hacer un repaso por la gestión, Adorni dedicó parte de su conferencia a aclarar las diferentes acusaciones que recaen sobre él, desde el viaje a "deslomarse" a Nueva York - que incluyó a su esposa como pasajera del avión presidencial -, el viaje a Punta del Este y hipotéticas incongruencias entre su patrimonio y los bienes declarados que fueron denunciados por distintos medios.

"Trabajé más de treinta y cinco años en el sector privado. Mi patrimonio lo construí ahí. No tengo nada que esconder", sentenció inicialmente Adorni. Sobre las denuncias e investigaciones en curso, Adorni aseguró: "Estamos poniendo a disposición de la justicia y los organismos de control correspondientes toda la información que necesiten", Noticia en desarrollo.-