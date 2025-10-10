La Cámara Electoral podría inclinarse a favor de la postura del Gobierno para que Diego Santilli encabece la lista de La Libertad Avanza

La Justicia habilitó el tratamiento de la situación durante el feriado y el fin de semana, luego de la apelación del espacio libertario al fallo del juez Ramos Padilla, quien sostuvo que Karen Reichardt debe sustituir a José Luis Espert en la lista de candidatos.

La Justicia tratará de forma extraordinaria la cuestión de Santilli en las listas de LLA.

La Justicia habilitó el feriado y el fin de semana largo para resolver quién encabezará la lista de La Libertad Avanza (LLA) en la provincia de Buenos Aires para las elecciones legislativa del 26 de octubre , en lugar del diputado José Luis Espert , quien renunció a la candidatura luego del escándalo por el pago de u$s200.000 del empresario Fred Machado, acusado de narcotráfico en Estados Unidos.

En estas horas, opinará el fiscal Ramiro González ante la Cámara Electoral (CE) y luego resolverá el Tribunal . La CE debe resolver la apelación de LLA contra la decision del juez Alejo Ramos Padilla, que sostuvo que Karen Reichardt debe reemplazar a Espert.

Por lo pronto, desde el espacio libertario se insiste en que debe ser Diego Santill i, quien ocupa el tercer lugar en la nómina. Fuentes judiciales deslizaron que la Cámara Electoral podría inclinarse a favor de la postura del gobierno .

La Cámara ya se expidió en un caso de noviembre de 2024 sobre el reemplazo de un diputado de Tierra del Fuego, Héctor Stefani, que falleció . Allí se pronunció a favor de mantener el decreto 171/2019 que establece que el reemplazo debe ser por una persona del mismo género , y que correspondía a un hombre.

La Junta Electoral rechazó reimprimir las boletas y los bonaerenses verán la cara de Espert

La Junta Electoral Nacional con asiento en La Plata resolvió este jueves rechazar el pedido de La Libertad Avanza para reimprimir las boletas únicas de papel de la provincia de Buenos Aires, tras la renuncia de José Luis Espert a su candidatura, al considerar que resulta "material, temporal y jurídicamente inviable”.

De esta forma, se mantiene vigente el modelo oficializado que lleva al tope de la lista a Espert junto a Karen Reichardt -nombre artístico de Karina Celia Vázquez-, ambos con fotografía, en línea con el fallo dictado ayer por el juez federal con competencia electoral Alejo Ramos Padilla.

En el fallo, la Junta planteó que el pedido de La Libertad Avanza "resulta jurídicamente improcedente”, ya que “contradice el régimen de plazos, etapas y competencias establecido por el Código Electoral Nacional”. Además, indicó que las etapas de oficialización de candidaturas y aprobación de boletas son secuenciales y preclusivas, por lo que no pueden reabrirse una vez concluidas.

Además, enfatizó que “las etapas de aprobación del modelo de boleta, prueba de impresión y orden de tirada se encuentran jurídicamente clausuradas, y no existe en el régimen electoral norma alguna que habilite su reapertura ante la renuncia de uno o más candidatos”.