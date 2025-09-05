Javier Milei cerró viaje en EEUU y emprende el regreso para las elecciones bonaerenses

El Presidente mantuvo encuentros con empresarios en Los Ángeles. En su entorno no descartan que el domingo esté presente en La Plata.

Javier Milei se reunió con empresarios en su viaje a Estados Unidos.

El presidente, Javier Milei , cerró su visita exprés a Estados Unidos , en donde mantuvo encuentros con varios empresarios, y se prepara para emprender su viaje de regreso a Argentina, en donde el domingo se celebrarán los comicios legislativos bonaerenses .

En el entorno del jefe de Estado no descartan que el mandatario y parte de su Gabinete aguarden los primeros datos de los comicios en los que enfrentarán a Fuerza Patria, en el salón Vonharv , ubicado en la avenida 19 entre 511 y 514, a seis kilómetros del centro de La Plata.

Está previsto que su regreso al país comience este viernes a las 14 horas de Argentina. Previamente, el mandatario mantuvo un encuentro con el vicepresidente de Chevron, Mark A. Nelson y el empresario Andy Kleinman .

En Estados Unidos, Milei también se reunió con Michael Milken , titular del Instituto Milken, en un encuentro que contó con la presencia de referentes del mundo financiero y empresario . Entre los asistentes se destacaron Adam Levinson, Behdad Eghbali, Olivier de Givenchy, Ryan McInerney y Jay Collins , además de otros ejecutivos de peso.

Milei estuvo acompañado por el embajador argentino en EEUU, Alejandro Oxenford. La cita formó parte de la estrategia del Gobierno para atraer inversiones y consolidar vínculos con el establishment norteamericano, especialmente en sectores como energía, finanzas y tecnología.

Javier Milei estuvo junto a la ingeniera biomédica y aspirante a astronauta, Noel de Castro

En su primera jornada en EEUU, el Presidente también se reunió con Noel de Castro, quien se convertirá en la primera astronauta argentina. Del encuentro también participaron Caputo y Oxenford.

María Noel de Castro Campos, de 27 años y oriunda de Salta, es ingeniera biomédica egresada de la Universidad Favaloro, especializada en bioastronáutica, y participará en una misión espacial impulsada por compañías privadas. El viaje está programado para 2027.

La misión se denomina Private Astronaut Mission (PAM) y tiene como destino la Estación Espacial Internacional. Cada módulo tiene capacidad para transportar a cuatro astronautas, y De Castro será una de las representantes de América Latina.