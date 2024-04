El Gobierno no financiará a la Feria del Libro: "Es descabellado"

Desde el Poder Ejecutivo no se financiará principalmente al stand de la Secretaría de Cultura y el dinero lo trasladará a bibliotecas populares: "El stand tenía un costo aproximado $300 millones de pesos y alrededor $150 millones adicionales por el armado".

El funcionario de La Libertad Avanza (LLA) justificó el recorte del gasto en la renovación de bibliotecas populares donde se podrán adquirir textos. "Fue una cuestión de eficiencia en la toma de decisiones. No amerita mayor justificación. Porque la verdad que los montos eran desorbitados , en términos de lo que había que gastar", explicó.

En esa línea, Adorni dio detalles de la presentación de Javier Milei en el evento y señaló que"la idea siempre fue hacerlo allí por una cuestión de capacidad. Tiene el doble de capacidad que el salón principal", expresó Adorni y añadió que "no tiene nada que ver con los últimos episodios ni declaraciones".

manuel adorni.jpeg Manuel Adorni explicó por qué no se financiará a la Feria del Libro.

La respuesta de la Fundación El LIbro a Javier Milei

El presidente de la Fundación El Libro, Alejandro Vaccaro, criticó a Javier Milei por su desfinanciamiento a la Feria Internacional del Libro: "Concurrir a la Feria este año representa un acto de rebeldía y de resistencia. Como nunca este espacio plural, activo, será el eje central alrededor del cual girará el repudio de todas las fuerzas culturales a las políticas devastadoras que propone este Gobierno".

Aclaró que el contexto no permite la visita del mandatario presidencial por sus altos costos y exigencias. "Implica una serie de erogaciones extraordinarias que la Fundación del Libro no puede afrontar. Señor Presidente, se lo digo con una mano en el corazón: no hay plata", sentenció.

Javier Milei visita la Feria del Libro

El director de la Feria del Libro, Ezequiel Martínez, confirmó hoy la presencia del presidente Javier Milei en el evento que se realizará en La Rural. La visita del Presidente se da en medio de un contexto particular, marcado por las polémicas en torno al desfinanciamiento del área de cultura en el país.

La Feria tendrá lugar el jueves 25 de abril y estará abierta al público hasta el lunes 13 de mayo. Se espera que el mandatario asista en los últimos días del evento donde presentará su libro "Capitalismo, socialismo y la trampa neoclásica”.

"Javier Milei estará el 12 de mayo en la Feria del Libro. Será el último domingo. Desde la editorial pidieron que el acto sea en la pista central, de las vacas y caballos. Es el único que no usamos de la Feria, pero hablaron con La Rural, y parece que se encargarán de todo", dijo Martínez en el programa Contacto Digital de Alejandro Alfie, por Radio Rivadavia.