El Gobierno actualizó las reglas sobre obstáculos y actividades que afectan la seguridad aérea + Agregar ámbito en









La ANAC modificó la regulación que controla construcciones, luces, emisiones láser y actividades en zonas aeroportuarias. También incorporó nuevas exigencias para turbinas eólicas y objetos de gran altura.

Archivo. La normativa regula los objetos, construcciones y actividades que pueden afectar la seguridad de las operaciones aéreas en el entorno de aeropuertos y aeródromos. RSE

La Administración Nacional de Aviación Civil (ANAC) oficializó este viernes una modificación integral de la normativa que regula los objetos, construcciones y actividades que pueden afectar la seguridad de las operaciones aéreas en el entorno de aeropuertos y aeródromos.

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La medida fue dispuesta mediante la Resolución 330/2026 publicada en el Boletín Oficial y actualiza distintos capítulos de la Parte 77 de las Regulaciones Argentinas de Aviación Civil (RAAC), que establece restricciones sobre edificaciones, antenas, luminarias, actividades industriales y otros elementos que puedan representar riesgos para la navegación aérea.

Los detalles de la nueva normativa Según explicó la ANAC, la reforma busca “armonizar” la normativa con los recientes cambios introducidos en la Parte 154 sobre diseño de aeródromos, además de corregir referencias técnicas desactualizadas e incorporar gráficos y tablas que habían sido omitidos en la versión original.

Entre los cambios más relevantes, la nueva reglamentación refuerza el control sobre instalaciones y actividades en las cercanías de aeropuertos. El texto advierte que deberán evitarse emprendimientos que puedan generar “interferencia eléctrica con las radiocomunicaciones”, producir “deslumbramiento o encandilamiento a los pilotos” o atraer aves y fauna silvestre que representen riesgos para los vuelos.

La normativa también incorpora precisiones sobre emisiones láser en zonas aeroportuarias y establece áreas protegidas para evitar afectaciones a las operaciones aéreas. En ese marco, la regulación define restricciones específicas para rayos láser visibles y fija zonas críticas de protección alrededor de los aeródromos.

AVIÓN CARGA EZEIZA AEROLÍNEAS ARGENTINAS La nueva reglamentación refuerza el control sobre instalaciones y actividades en las cercanías de aeropuertos. Prensa Aerolíneas Argentinas Además, la resolución suma nuevas exigencias para estructuras de gran altura y turbinas eólicas. Entre otras disposiciones, se establece que los objetos de más de 45 metros ubicados en zonas de influencia aeroportuaria deberán contar con sistemas automáticos de control de fallas lumínicas para garantizar la señalización nocturna y evitar riesgos para la aviación. El texto también determina criterios específicos para el señalamiento e iluminación de obstáculos, incluyendo colores, intensidad y frecuencia de destellos de las luces instaladas en torres, mástiles y estructuras móviles. En el caso de las turbinas eólicas, se fijaron requisitos especiales de pintura e iluminación para mejorar su visibilidad aérea. Por otra parte, la regulación ratifica que la ANAC será el organismo encargado de monitorear el entorno aeroportuario, detectar nuevos obstáculos y aplicar medidas correctivas cuando existan riesgos para la seguridad operacional. La resolución entrará en vigencia desde el día siguiente a su publicación en el Boletín Oficial y lleva la firma del administrador nacional de Aviación Civil, Oscar Alfredo Villabona.

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