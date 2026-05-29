Buenos Aires oficializó cambios en el financiamiento de ablaciones y trasplantes de órganos

El Gobierno bonaerense aprobó un convenio con el organismo nacional para centralizar la facturación a obras sociales y prepagas por los procesos de procuración de órganos y tejidos. Los fondos deberán reinvertirse en el sistema de donación y trasplante.

El gobernador bonaerense Axel Kicillof oficializó este viernes un nuevo convenio entre el Ministerio de Salud bonaerense , el Instituto Nacional Central Único Coordinador de Ablación e Implante (INCUCAI) y el CUCAIBA para centralizar el recupero de costos vinculados a los procesos de ablación y trasplante de órganos y tejidos realizados en la provincia de Buenos Aires.

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La medida fue publicada en el Boletín Oficial provincial y establece que el Gobierno bonaerense delegará en el INCUCAI la gestión de facturación y cobro ante obras sociales y empresas de medicina prepaga por los procedimientos de procuración de órganos y tejidos realizados en hospitales e instituciones de la Provincia.

Según detalla el decreto, el acuerdo se enmarca en el “Programa Federal de Procuración de Órganos y Tejidos” y busca fortalecer el financiamiento del sistema de donación y trasplantes.

En ese sentido, el convenio establece que el INCUCAI , a través del Fondo Solidario de Trasplantes, asumirá los costos de los procedimientos cuando los pacientes receptores “ no cuenten con cobertura formal de salud ”.

Además, la Provincia autorizó al organismo nacional a redistribuir los fondos recuperados entre hospitales, laboratorios, bancos de tejidos y el propio CUCAIBA, según los gastos afrontados por cada institución durante los procesos de procuración.

El texto oficial remarca que esos recursos deberán destinarse a “fortalecer las capacidades del sistema de donación y trasplante, aumentar la disponibilidad de órganos, tejidos y células para implante” y mejorar el acceso de pacientes a listas de espera y seguimientos post trasplante.

La normativa también deja sin efecto un convenio firmado en 2004 entre la Provincia y el INCUCAI, que regulaba hasta ahora el esquema de recupero de costos en territorio bonaerense.

La medida lleva las firmas del ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, del ministro de Gobierno, Carlos Bianco, y del gobernador Axel Kicillof.