ATE ocupó el edificio de IOSFA y se agrava la crisis en la obra social de las Fuerzas Armadas + Agregar ámbito en









El gremio estatal, encabezado por Rodolfo Aguiar, se movilizó este jueves. La protesta se produce tras la transformación del ex IOSFA en OSFA dispuesta por el Gobierno.

Ate protesta en las oficinas de IOSFA, en Balvanera.

La Asociación Trabajadores del Estado (ATE), encabezada por su secretario general, Rodolfo Aguiar, ocupó este jueves la sede del Instituto de la Obra Social de las Fuerzas Armadas (IOSFA), en el marco de una protesta contra el proceso de reestructuración de la entidad. La organización sindical denuncia que están en riesgo cerca de 600 puestos de trabajo y cuestiona el posible cierre o traspaso de hoteles, recreos, residencias y farmacias propias.

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La medida ocurre luego de que el Gobierno disolviera el Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y creara la OSFA mediante el DNU 88/2026. Según ATE, a fin de septiembre podrían finalizar los contratos de unos 400 trabajadores, mientras que el personal de planta permanente quedaría sujeto a un proceso de disponibilidad. El gremio también sostiene que la reestructuración pone en riesgo la continuidad de 13 hoteles, recreos y residencias vinculados a la obra social.

Los milicos que dirigen la IOSFA SE ESCONDEN COMO RATAS!!!



No vamos a permitir que despidan a los trabajadores. REVENTARON LA OBRA SOCIAL, LA FUNDIERON. Cuando llegaron había un superávit de $25.000 millones y ahora hay una deuda de más de $500.000 millones

QUÉ HICIERON CON LA… pic.twitter.com/DTJ1QnllpN — Rodolfo Aguiar (@rodoaguiar) September 24, 2026 El conflicto con el Gobierno La protesta se da luego de que el Gobierno nacional dispusiera en febrero, mediante el DNU 88/2026, la disolución del Instituto de Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) y la creación de la nueva OSFA. ATE sostiene que la nueva estructura modifica las funciones vinculadas al turismo y las farmacias y que esos cambios ponen en riesgo los establecimientos hoteleros, las delegaciones del interior y las farmacias propias.

En ese marco, el sindicato afirmó que el ajuste podría alcanzar a trabajadores contratados y también a personal con estabilidad laboral. ATE denunció que a fin de mes podrían producirse despidos y que otros trabajadores quedarían sujetos a un proceso de disponibilidad. La organización gremial también cuestionó el destino de un préstamo de $40.000 millones que, según su denuncia, debía utilizarse para equipamiento médico pero habría sido destinado a gastos corrientes y al pago de deudas con droguerías.

Antes de la movilización, Aguiar había advertido que, si no obtenían respuestas, el gremio podía avanzar con la ocupación de las distintas dependencias de OSFA. ATE anunció además una vigilia para el miércoles 30 de septiembre en los hoteles vinculados a la obra social, en respaldo de los trabajadores y para reclamar la continuidad de esos establecimientos.