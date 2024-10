El mensaje del Día de la Lealtad de Cristina Fernández de Kirchner con una chicana a Luis Caputo

“'Esta Mujer', obviamente, soy yo. 'Nosotros' es el gobierno de Milei, con el que se quieren ir algunos Gobernadores votados como peronistas ", escribió la ex mandataria en su cuenta personal de X. El mensaje de Cristina Kirchner se da en un contexto tenso para el peronismo : en el Día de la Lealtad habrán tres actos separados , encabezados el gobernador bonaerense, Axel Kicillof , el exsecretario de Comercio Interior, Guillermo Moreno , y finalmente el tercero, organizado por el PJ porteño , cercano a la expresidenta.

" Les presento a Toto Caputo que, además de endeudador serial y hambreador social , parece ser mi nuevo jefe de campaña. Debo admitir que mejor no se consigue", comenzó el mensaje de la expresidenta.

En el video compartido en el posteo, puede escucharse al ministro de Economía asegurar que, en diálogo con gobernadores peronistas, muchos de ellos le decían "no queremos saber nada con esta mujer". Además, Caputo también aseguró que dichos dirigentes le reconocieron que el oficialismo trajo "un cambio" y que están "más para estar" con el Gobierno que con otros actores de la política.

Ante el análisis y las palabras de Caputo, Cristina Kirchner aprovechó y dejó un fuerte mensaje de cara a las elecciones internas del Partido Justicialista. “'Esta Mujer', obviamente, soy yo. 'Nosotros' es el gobierno de Milei, con el que se quieren ir algunos Gobernadores votados como peronistas".

"¿Se entiende qué quiero decir cuando sostengo que hay que enderezar y ordenar el peronismo? Feliz Día de la Lealtad para todos y todas", sentenció la expresidenta.

Kicillof, Moreno y un sector cercano a Cristina celebran 17 de octubre con actos separados

A menos de un mes de las elecciones del Partido Justicialista, el peronismo celebra el 17 de octubre en plena división interna. Así, el Día de la Lealtad tendrá, al menos, tres actos separados: uno encabezado por el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof, otro por el exsecretario de Comercio Interior Guillermo Moreno y el tercero organizado por parte de un sector del PJ porteño cercano a la expresidenta Cristina Kirchner.

Por el lado de Kicillof, quien todavía no se posicionó de cara a las próximas elecciones del PJ entre la exmandataria y riojano, el gobernador convocó al encuentro que se llevará a cabo desde las 16 bajo el lema "Lealtad al pueblo. La patria no se vende". "Este jueves nos encontramos en #Berisso para recordar la gesta histórica que nos enseñó que la lealtad es con el pueblo y la Patria no se vende. ¡Nos vemos en el kilómetro 0 del peronismo!", escribió Kicillof en redes sociales para celebrar la principal fecha conmemorativa del peronismo.

Se espera que al acto del gobernador bonaerense se sumen los intendentes de Berisso, Fabián Cagliardi, de Ensenada, Mario Secco y de La Plata, Julio Alak. Además, también dirán presentes los funcionarios más cercanos al gobernador, entre ellos: Carlos Bianco (Gobierno), Andrés Larroque (Desarrollo de la Comunidad), Walter Correa (Trabajo), Cristina Álvarez Rodríguez (Jefa de Asesores) y el intendente Jorge Ferraresi (Avellaneda), entre otros.

Por su parte, el titular del partido "Principios y Valores", Guillermo Moreno, encabezará un acto en la plaza Juan Domingo Perón, ubicada en la avenida Paseo Colón entre Moreno y Belgrano. El encuentro comenzará a las 17 bajo la consigna: "¿Cómo volver a industrializar a la Argentina?".

Por último, otro de los actos relevantes de la fecha será el organizado desde un sector del PJ porteño ligado a Cristina Kirchner. El mismo tendrá lugar también desde las 17:00 en la Federación de Box de la Ciudad de Buenos Aires, ubicada en Castro Barros 75.

Los distintos festejos de este 17 de octubre están enmarcados en un fuerte hermetismo por parte de todos los sectores del espacio opositor producto del fuego cruzado que desató el "operativo clamor" que lanzó La Cámpora para pedir que Cristina Kirchner sea la conductora del partido, de cara a las elecciones legislativas del año próximo. Esta campaña dividió la aguas, con posicionamientos a favor y en contra de las candidatura de la expresidenta, quien busca pelear por la presidencia a la que se encaminaba el gobernador de La Rioja, Ricardo Quintela.